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幼遭父喪讓他們堅強 廖晨希、陳詠璇國中會考滿分

2017-06-09  14:42

［記者謝武雄／桃園報導］國中教育會考今天寄發成績單，其中桃園區桃園國中廖晨希、大有國中陳詠璇都來自單親家庭，兩人在很小的時候，父親就過世，由母親撫養成人，雖然沒有補習，但靠著苦讀，兩人都拿到了5A++的好成績，廖晨希未來想當醫生幫助更多的人，陳詠璇則是希望往理工發展，因為她覺得物理很有興趣。

廖晨希在6歲的時候，爸爸就過世，媽媽從事金融業務，除照顧晨希和弟弟，還要照顧年邁的父母，如今晨希的阿公洗腎、阿嬤坐輪椅，家裡還要請外勞看護，一家人的生活過得相當辛苦。

廖晨希說，雖然沒有補習，但讀書最重要的是要有計畫，以會考為例，早在過年後就訂出讀書計畫表，照表操課，才能發揮最大實力，獲得最佳成績，他也以過來人身分告訴學弟、學妹，讀書最重要的是不要討厭它，要找到有興趣的東西，才會有鑽研的動力，他希望能進入武陵高中就讀，未來則希望往醫學系發展。

陳詠璇則是在4歲時遭預父喪，媽媽獨立撫養詠璇及姐姐，如今詠璇的姐姐已經就讀台大財經系，未來她希望進入武陵高中就讀，大學第一志願則是台大電機系。

陳詠璇說，很感謝學校志工阿姨，每年捐獻6、7萬元給學校，補助清寒子弟購買參考書籍、講義，讓她讀書無後顧之憂，不補習也能拿下好成績，至於讀書秘訣，陳詠璇建議上課一定要融會貫通，此外，考試不要緊張，最怕因為緊張無法發揮應有實力。

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  • 桃園國中廖晨希（圖右）、大有國中陳詠璇都來自單親家庭，靠自修、苦讀拿下5A++好成績。（記者謝武雄攝）

    桃園國中廖晨希（圖右）、大有國中陳詠璇都來自單親家庭，靠自修、苦讀拿下5A++好成績。（記者謝武雄攝）

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