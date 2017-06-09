星期五辦畢典 高市議員批：是在懲罰家長嗎？

2017-06-09 14:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員簡煥宗今透過臉書指出，星期五並沒有放假，高雄市卻有不少高中職、國中及國小舉辦畢業典禮，迫使很多家長為參加小孩畢典、向公司請假，簡煥宗質疑高雄市教育局和學校，是在懲罰畢業生家長嗎？

簡煥宗表示，為了小孩的畢業典禮，今天高雄市很多公司的員工必須向公司請假，公司少了產能，家長少了今天的薪水，然後有些不能請假的父母、他的小孩就自己完成今天的活動！這樣不是三輸嗎？

簡煥宗直言，他不懂教育局和各級學校的主事者在想什麼？但他知道「腦袋是一種很好的東西」！