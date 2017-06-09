促政府設「資訊長」 義美高志明：願與政院溝通

2017-06-09 13:58

〔記者楊綿傑／台北報導〕為因應數位化浪潮，力倡政府設立資訊總處、資訊長，資訊立法策進聯盟今召開記者會，並秀出國內百餘位教授的連署支持，發起人義美總經理高志明指出，全球進入新一波數位化的競爭，政府應該設置能籌跨部會的資訊長，執行國家整體數位政策。

高志明表示，像Uber、第三方支付，台灣都有機會領先世界，但現在面臨落後，但政府在資訊建設上都常說有編預算，可是問題是只有用「預算」無法解決問題，要「人」才能解決問題。在數位浪潮中輸贏關鍵是數位決策，希望行政院要面對這樣的倡議，他願意跟行政院發言人徐國勇面對面溝通。

台北商業大學校長張瑞雄則說，為了因應數位浪潮，韓國已經設立資通訊及未來規劃部、新加坡也有資通訊發展管理局，中國有工業和信息化部門，台灣則尚未有發展，而這導致資訊無法整合。他呼籲政府把握目前資通訊產業革命的契機，成立專責的部會和人員，統籌國家資通科技整體戰略。

台北教育大學教授莊淇銘則說，「現在不做，將來一定會後悔」，呼籲政府著眼於年改、轉型正義、前瞻建設之餘，也必須注意到數位政策的發展，應該盡速正視相關法案。他認為政府仍停留在預算、員額等工業社會思維，把這部分完成，其他部分將可以節省更多人力，整體政府效能也必然提升。

資訊立法策進聯盟由國內54個與資訊相關的單位組成之民間團體，已發動連署並持續推動倡議資訊專責單位設置，包括暨大前校長李家同、台大副校長郭大維、文化大學校長李天任等學界人士均在連署名單，其他各界包括立法委員余婉如、中華民國資訊軟體協會秘書長詹麗淑，也到場表達支持。