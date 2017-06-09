高雄寵物用品展登場 業者搬出法寶討寵物開心

主人抱著貓咪逛寵物用品展。（記者王榮祥攝）

2017-06-09 13:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕第二屆高雄寵物用品展今起一連4天在今高雄展覽館舉辦，與寵物有關的食衣住行樂，展場內全都有。因為今年空間規劃比去年舒適、攤位也增加，主辦單位樂觀預估將超過7萬人次、2萬狗次進場參觀。

高雄寵物用品展由高雄市寵物商業同業公會、博思達、泳沅承國際實業等單位共同主辦，開幕首日即吸引爆滿人潮帶著許多寵物進場，業者也搬出各種商品討好寵物，希望讓寵物與主人都開心。

主辦單位說明，本屆寵物用品展共有250攤，展售內容涵蓋寵物的食衣住行跟娛樂，寵物的食物跟零嘴、衣物與飾品、住宿、推車、玩具，坊間或網路能看到的，展場應有盡有。

主辦單位指出，去年首屆用品展後接獲不少反應，包括走道空間應加大、寵物可跟著主人等，今年都有特別調整，初步反映不差。

主辦單位表示，去年吸引約5萬人次、1萬5千餘狗次進場，今年因為展場規模比去年大（去年兩百攤），加上整體空間更舒適、對寵物更友善、以及去年累積的口碑，預估今年會有超過7萬人次、2萬狗次進場。

今年除展售主體，現場還規劃有快吃王挑戰賽、寵物聚會、寵物健康講座等，歡迎家有寵物的民眾來看看。