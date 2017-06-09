台灣夏至235正式啟動 女神網紅推夏季限定商品

2017-06-09 13:55

〔記者蕭玗欣／台北報導〕6月21日就是夏至了，交通部觀光局今夏推出「台灣夏至235」，與多個美食、旅遊、媒體等多個知名品牌推出235限定活動，結合通路、媒體、旅遊、美食等多個知名品牌推出多項235限定活動，包括金色三麥就將最受歡迎的蜂蜜啤酒打造出夏至限量款的主題包裝、網購平台GOMAGI也有200家餐廳及五星飯店下殺2.8折起，觀光局今年也邀請國民女神阿喜、Youtuber蔡瑞雪及網紅新世代布萊克薛薛連袂現身，邊吃邊分享屬於自己最喜愛的台灣235之旅與夏日清涼撇步。

「台灣夏至235」系列活動將於6月17日正式登場，觀光局表示，「台灣夏至235」品牌活動近年來獲得跨產業的大力支持，不僅擴大了品牌的宣傳效益，今年度獲得更多企業品牌共襄盛舉。為了將「台灣夏至235」推展成國際化的品牌活動，不僅在整體品牌視覺的形塑上進行更成熟化的調整，同時更緊扣住台灣與北回歸線兩大重點元素，強化品牌的在地性與識別度。

除了企業品牌的共襄盛舉，今年觀光局更以鐵路旅遊為主題，與台鐵局共同首度研發全台第一款「台灣夏至235喔熊組長海陸刈包」便當，並由創意研發的金牌型男主廚楊聖堯特別拍攝「235尋味之旅微電影」，貫穿台灣北回歸線上的美景與在地美食旅遊路線。

此外，觀光局也和嘉義縣、高雄市和澎湖、花東縱谷、東海岸、西拉雅、雲嘉南、澎湖等5個國家風景區管理處，總計7個單位推出8個特色主題活動，吸引台灣觀巴業者包裝推出結合北回歸線特色地標、夏至美食及科學觀光的太陽館之旅等9條夏至特色行程，福容大飯店等40家旅館業者也共襄盛舉，提供多項旅遊住宿優惠方案。