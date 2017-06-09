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小六跳級生拚建中 會考4A++1A+

2017-06-09  14:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市中正國中九年級學生李函叡是跳級生，年紀其實只有國小六年級，沒補過習，卻常是班上第一名，同學最愛自嘲「怎麼老是考輸小學生？」；國中教育會考他考出4A++1A+、作文5級分佳績，師長評估，應該可以錄取台北建國中學。

93年底出生的李函叡，還不滿13歲，自幼即展現數理能力，就讀屏東市忠孝國小期間，四年級跳級六年級，小六畢業進中正國中時也通過數理資優鑑定，再由七年級跳級九年級。

李函叡的父母都是醫生，他也立志從醫，目標是建中，今年3月他報考建中科學班，在上千名考生中通過第一階段篩選，排名前60名，雖然最後複試沒有錄取，但表現已相當精彩，後來他努力準備會考，將建中數理資優班當成第一志願。

國中教育會考成績今天（9日）公布，李函叡除了英文科A+，其餘4科都是A++，其中數學、自然科題目全部答對，英文科則是英聽錯了1題，否則A++也沒問題。

中正國中校長涂志宏表示，李函叡不曾補習，平日作息規律，雖然年紀比較小，但人緣不錯，與同學討論功課都不藏私，相當難得。

李函叡月考常是全班第一名，同學常自嘲「怎麼老是考輸小學生？」，但李函叡謙虛說，其實自己也讀得很辛苦，尤其是社會、國文科等要背的科目，只是他把握零碎時間有空就念，一點一點累積起來，數理科則是很有興趣，目前已自學到高二課程。

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