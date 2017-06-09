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國中會考作文範卷誰寫的？ 出自新二代戴珮程之手

2017-06-09  13:57

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國中會考今放榜，新二代勇奪作文滿級分，作品並被選為會考範本！中正國中學生戴珮程出身新住民家庭，國小時連注音都不會，在老師幫助下，不但國文進步，上了國中之後，老師要求她每週寫一篇作文，讓她的作文能力突飛猛進。獲知奪下滿級分，正在韓國度假的珮程一家人，特地買蛋糕慶祝。珮程不但作文拿下好成績，會考總成績也是A++滿分，希望可以進入北一女。

戴珮程的父親是印尼華僑，她從小就印尼、台灣兩邊跑，直到小學才正式開始在台灣唸書。珮程笑稱，小學念新生國小，連注音都不會，國小老師賴美英知道她沒有接觸太多台灣文化，課後特別幫她「補習」，讓她更加了解中文字、詞的意思。

進入中正國中後，國文老師謝文娟要求珮程每週寫一篇作文，了解哪裡可以寫得更好、哪裡有進步空間，幫助珮程奠定深厚的作文能力。

今年國中會考作文題目「在這樣的習俗裡，我看見⋯⋯」，珮程以印尼的齋戒習俗切題。珮程說，自己的成長背景跟大家不太一樣，而齋戒月除了是印尼家鄉最著名的習俗，也可以討論習俗帶來的影響。

珮程家本身並非穆斯林，但她表示在印尼常會看到穆斯林信眾，包括家裡佣人、司機、警衛等。她對齋戒月最深刻的印象是，白天吃飯他們都不能吃，連水都不能喝。甚至周邊店家還會拉白布，不讓穆斯林看到客人在用餐。

珮程謙虛地說，會考前最擔心國文科，因為對文意判讀比較不精準，至於最有把握的則是英文；平常喜歡看書，小學時曾一度著迷於金庸的武俠小說，對她的國文也很有幫助。

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  • 獲知奪下滿級分，正在韓國度假的戴珮程一家人，特地買蛋糕慶祝。（戴珮程提供）

    獲知奪下滿級分，正在韓國度假的戴珮程一家人，特地買蛋糕慶祝。（戴珮程提供）

  • 戴珮程的父親是印尼華僑，珮程（中）從小就印尼、台灣兩邊跑，直到小學才正式開始在台灣唸書。（戴珮程提供）

    戴珮程的父親是印尼華僑，珮程（中）從小就印尼、台灣兩邊跑，直到小學才正式開始在台灣唸書。（戴珮程提供）

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