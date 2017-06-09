說明前瞻軌道計畫 交通部首站到台南辦說明會

2017-06-09 16:34

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為推動前瞻軌道建設計畫，讓民眾對於政府所提出軌道建設能進一步了解，交通部表示，將展開系列前瞻軌道計畫巡迴說明會。首場說明會今日於台南市安平區由立法委員葉宜津與交通部次長祁文中共同說明。

交通部表示，政府從民國85年開始致力於公共運輸、補助大客車汽燃費、鼓勵採用低地板公車等提升公共運輸品質作為，雖已具初步成果，但現今仍面臨市占率偏低、偏鄉交通不便、私人運具持有比例仍高等瓶頸現象。

另外，高鐵自財務改善後已具國有型態，去年增設3站後，高鐵服務將擴大整合其他交通系統，所以未來政府推動公共運輸的格局應再擴大，必須更積極會同地方發揮既有軌道的服務功能。

因此，前瞻軌道建設是以高鐵和台鐵路網緊密結合為起點，以台鐵轉型為基礎，接續是台鐵機電提升和捷運化，再整合各地捷運和觀光發展，並藉密集投資和整合營運扶植軌道相關產業；交通部於前瞻軌道計畫提出38項計畫，並於特別預算匡列4241.33億元。其中，台南地區前瞻軌道建設將投入台南市區鐵路地下化計畫、台南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫、台南市先進運輸系統綠線及台南市先進運輸系統第一期藍線計畫，共計投入特別預算611.31億元。

這次說明會中，民眾提出台南先進運輸系統綠線及藍線採高架單軌恐造成市容景觀衝擊，交通部已請台南市政府於綜合規劃階段舉辦說明會，讓民眾參與提供意見，希望能同時兼顧交通與市容景觀。