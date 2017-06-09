| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 6/10前 一票支持台灣之光！
 首頁 > 生活

說明前瞻軌道計畫 交通部首站到台南辦說明會

2017-06-09  16:34

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為推動前瞻軌道建設計畫，讓民眾對於政府所提出軌道建設能進一步了解，交通部表示，將展開系列前瞻軌道計畫巡迴說明會。首場說明會今日於台南市安平區由立法委員葉宜津與交通部次長祁文中共同說明。

交通部表示，政府從民國85年開始致力於公共運輸、補助大客車汽燃費、鼓勵採用低地板公車等提升公共運輸品質作為，雖已具初步成果，但現今仍面臨市占率偏低、偏鄉交通不便、私人運具持有比例仍高等瓶頸現象。

另外，高鐵自財務改善後已具國有型態，去年增設3站後，高鐵服務將擴大整合其他交通系統，所以未來政府推動公共運輸的格局應再擴大，必須更積極會同地方發揮既有軌道的服務功能。

因此，前瞻軌道建設是以高鐵和台鐵路網緊密結合為起點，以台鐵轉型為基礎，接續是台鐵機電提升和捷運化，再整合各地捷運和觀光發展，並藉密集投資和整合營運扶植軌道相關產業；交通部於前瞻軌道計畫提出38項計畫，並於特別預算匡列4241.33億元。其中，台南地區前瞻軌道建設將投入台南市區鐵路地下化計畫、台南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫、台南市先進運輸系統綠線及台南市先進運輸系統第一期藍線計畫，共計投入特別預算611.31億元。

這次說明會中，民眾提出台南先進運輸系統綠線及藍線採高架單軌恐造成市容景觀衝擊，交通部已請台南市政府於綜合規劃階段舉辦說明會，讓民眾參與提供意見，希望能同時兼顧交通與市容景觀。

廣告
  • 交通部為詳細說明前瞻軌道計畫，今日起展開巡迴說明會，首場說明會選在台南市安平區由立法委員葉宜津與交通部次長祁文中共同說明。（圖：交通部提供）

    交通部為詳細說明前瞻軌道計畫，今日起展開巡迴說明會，首場說明會選在台南市安平區由立法委員葉宜津與交通部次長祁文中共同說明。（圖：交通部提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通部 前瞻基礎建設 台鐵 軌道建設
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧清蒸蝦餅
開胃小菜✧台式鹹蚋
熱炒✧蒜苗炒香腸
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：說明前瞻軌道計畫 交通部首站到台南辦說明會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月9日‧星期五‧丁酉年五月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.