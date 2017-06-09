旗山垃圾山問題短期無解 居民怒吼：要政府何用

居民上午舉白布條抗議，要求市府拿出魄力解決垃圾山問題。（記者黃佳琳攝）

2017-06-09 13:36

〔記者黃佳琳／高雄報導〕旗山區旗文路一處山林被人傾倒大量廢棄物，垃圾山在上月底一場火警後曝光，因鄭姓管理人無力清除，環保局雖開罰並移請檢警偵辦究責，但對於垃圾山何時能移除，市府卻無法提出具體期程，當地居民怒批，「要這個政府有什麼用？」

由於市長陳菊出國訪美，今天中午副市長許銘春會同橋檢及市府相關局處前往會勘。環保局科長馬振耀表示，經過這幾天連日灌水，垃圾山悶燒狀況已解除，現場已經沒有刺鼻的氣味傳出，暫時不會影響居民生活。

許銘春表示， 市府沒有「束手無策」，已決定要用代執行方式，清運掉這批約2千噸的垃圾，但因還有行政程序得走，請居民再給市府一點時間，市府一定會還給居民乾淨的空間。

不過，居民仍擔心，環保局用灌水降溫的方式抑制悶燒，但澆灌垃圾山後所產生的廢水，將直接流向下方的農田、漁池，造成環境二度污染。環保局長蔡孟裕則指出，此部分經檢測後，暫無發生污染物，也沒污染水源之虞，請居民放心。

居民今天上午在垃圾山舉白布條抗議時，還一度引發衝突，引發這起環保事件的鄭姓承租戶家人，竟用威脅的語氣嗆居民，「你們真的要舉布條嗎？」但居民不為所動，仍高舉布條表達訴求。

居民認為，鄭姓管理人無力清除，但市府環保局也沒有能力一次處理這麼大量的垃圾，是否可以儘速先行清除部分垃圾，「至少讓人看見這個政府有誠意、能力幫忙解決問題」，不要讓民眾一直生活在恐懼之中。

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