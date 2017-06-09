瓊斯盃場地試灌籃 戴維斯險跌跤直呼可怕！

戴維斯灌籃後，球框因未完成固定，球框受重下滑，讓戴維斯險跌跤。（記者何世昌攝）

2017-06-09 13:35

〔記者何世昌／台北報導〕由籃球協會邀請的男子瓊斯盃比賽，7月14日將在台北和平國小籃球館登場，這次比賽將作為台北世大運籃球測試賽；為此，籃球協會理事長丁守中、SBL球星戴維斯、世大運女籃總教練威格納（Ken Wagner）等人，今日上午現勘，但因球框尚未架設完畢，戴維斯試灌籃險跌跤後，直呼「terrified（可怕）」！

國民黨市議員王鴻薇及陳炳甫，今日上午邀請丁守中、威格納，SBL球星戴維斯及周儀翔，及東亞資格賽奪冠選手劉錚等人，赴和平國小籃球場現勘。由於台北市長柯文哲昨早才來此，丁守中今再現勘，2人似有互別苗頭意味。

丁守中指出，籃球協會邀請瓊斯盃來台比賽，其中男子組於7月14日至23日將在和平國小籃球館比賽；日前已來此現勘，並發現球場地板不平整、更衣室空無一物，未配置任何置物櫃及板凳。瓊斯盃在即，今日再率總教練、球星等技術人員現勘，確認上述問題有無改善。

對此體育局副局長蔡培林回應，地板由美國廠商負責生產，去年提前送達工地，但因受潮，料材膨脹，導致地板不平整；美國廠商承諾翻新，「楓木地板」正在美國重新生產，預計7月5日到位。

代辦捷運局補充，籃球館目前鋪的地板，是營造廠商「瑞助營造」暫時借來的，其符合FIBA標準；「楓木地板」生產完成後，廠商會換為正式賽會地板。

除了地板問題，球星對於球框不穩、觀眾席距離太近、更衣室空無一物、淋浴間隔間等問題有疑慮。戴維斯試灌籃後險跌跤，令他直呼「terrified（可怕）」；參觀淋浴間後，因隔間低矮狹窄，導致戴維斯雙肩卡在門框、半顆頭還露出淋浴間。

對此威格納建議，選手進入更衣間會滴汗、沐浴完也會滴水，建議更衣室除了要加緊裝設置物櫃、板凳，還要鋪設地毯；至於隔間問題，可比照NBA取消隔間，裝設門簾即可。

蔡培林回應，考量籃球館賽後要OT委外，世大運賽會期間會租借置物櫃及板凳；但賽後由OT廠商自備。至於隔間已通過FISU認可。

另外，台北市長柯文哲昨日來此現勘，籃球協會今也來，引發聯想。丁守中表示，昨天是行政會勘，今天則是技術會勘，事前已與體育局聯繫多時，6月13日還會再來現勘一次，藉此確保瓊斯盃不會出洋相。