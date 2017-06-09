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會考成績出爐 新竹各校表現優異

2017-06-09  13:13

〔記者王駿杰／新竹報導〕106年國中會考成績出爐，新竹高中去年入學成績要5A，今年受少子化影響分數稍往下降，與新竹女中同為4Ａ1Ｂ、作文4級分以上，明星高中實驗中學初步預估入學成績除要5A，還需要比+的等第多寡。

新竹市各校成績今年普遍都提昇，培英國中今年有189人是5A，而5A++以上又破去年紀錄，從25人增加至32人，作文1人滿級分，成績優異，其中劉承亞文武雙全，有短跑專長的他參加學校田徑隊，每天清晨先到校練跑，再參加早自習，雖然練的渾身是汗，衣服一換卻能轉換心境，收起「熱血」，「冷靜」讀書，成功奪下實驗中學科學班榜首。

林佩蓉則是氣質才女，國小四年級就開始練豎笛，曾獲全國管樂競賽特優，這次考了5A4+、作文5級分的好成績，她說，要好好回家和父母討論選填志願。

考了5A++、作文滿分，奪得培英榜首的陳品璇則分享考作文心得，她說，考生應答時，應從生活找題材，才能將作文內容寫的豐富活躍。

另外，三民國中有20人是5A++，5A則有164人。光武國中也有84人成績5A，9人5A++，作文滿級分有10人，今年應屆考生共381人，相當每100個考生，就有22人拿5A，成績優異。

建功高中國中部也不惶多讓，有58人拿到5A，5A++有10人，5A++且作文6級分有2人，作文滿級分有10人，今年國中部應屆考生共313位，平均每5.3人即有1人達到5A。

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  • 培英國中今年有189人是5A，而5A++以上又破去年紀錄，從25人增加至32人，作文1人滿級分，成績優異。（記者王駿杰攝）

    培英國中今年有189人是5A，而5A++以上又破去年紀錄，從25人增加至32人，作文1人滿級分，成績優異。（記者王駿杰攝）

  • 劉承亞（中）文武雙全，參加田徑隊又能念好書，林佩蓉（左）則是氣質才女，國小四年級就開始練豎笛，曾獲全國管樂競賽特優，這次考了5A4+、作文5級分的好成績，考了5A++、作文滿分的陳品璇（右）則說，考生應答作文時，應從生活找題材，才能將作文內容寫的豐富活躍。（記者王駿杰攝）

    劉承亞（中）文武雙全，參加田徑隊又能念好書，林佩蓉（左）則是氣質才女，國小四年級就開始練豎笛，曾獲全國管樂競賽特優，這次考了5A4+、作文5級分的好成績，考了5A++、作文滿分的陳品璇（右）則說，考生應答作文時，應從生活找題材，才能將作文內容寫的豐富活躍。（記者王駿杰攝）

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