台鐵若不算歷史包袱 鹿潔身：去年有3.93億營餘

2017-06-09 13:05

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今天是台鐵130週年紀念日，台鐵局長鹿潔身表示，去年台鐵僅虧損10.14億元，若是扣除以往所背負的歷史包袱，也就是不可歸責於台鐵的虧損；去年台鐵是近年來首度出現3.93億元的盈餘數字。

台鐵局在未實施退撫基金前的人員，退休金都要台鐵自己編列預算支付，每年都要跟銀行借錢，慢慢滾到現在已經累積負債上千億元，每年光是利息就超過10億。鹿潔身表示，雖然未來因應一例一休，人事成本勢必增加，但相信台鐵作為一個傳統與現代兼備的環島鐵路，一定能經營得越來越好。

此外，近年台鐵附屬事業不斷成長，去年台鐵便當創造7.4億元營收，鐵路周邊商品營收也有3300萬元，鹿潔身表示，附屬事業在台鐵營收的佔比，已從103年的14％到去年已達18％，期許5年內要成長至30％。

開拓客源方面，台鐵近年也積極跟外國鐵道公司締結合作，目前已和21家鐵道公司合作，除促進觀光交流外，也在人員訓練、軌道技術方面進行意見交換。鹿潔身說，下個月還將與日本近畿控股公司締結合作。

鹿潔身表示，不論台鐵怎麼變，安全、準確、服務、創新的核心價值一定不會改變，近年有看見因老員工退休所產生技術斷層；未來將在富岡基地成立第二訓練中心，一定會把員工該有的專業技術完整教導後，才讓他們投入工作，只有這樣才能確保旅客安全搭乘環境。

交通部政務次長王國材表示，台鐵130年歷史是許多員工用青春歲月、心血和一生最燦爛時間去推砌而成，下個世紀的台鐵將透過前瞻基礎計畫讓台鐵路網更完整、安全，並與地方連結，期待台鐵在前瞻計畫建設基礎下往前走。未來前瞻鐵路計畫包含台鐵和高鐵間連結、台鐵升級、東部鐵路雙軌化建設、鐵路立體化和提速，另外就是觀光鐵道。