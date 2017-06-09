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數學非選題考國小加減運算 5萬多考生交白卷

2017-06-09  12:55

〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考數學科非選擇題考兩題6分，台灣師範大學數學系教授謝豐瑞今天分析表示，第一題約有22％、第二題約有30％的考生交空白卷，以全國24萬多名考生估算，約有5萬多人到7萬多人放棄作答，但第一題非選題考的是國小3位數加減運算，「這麼簡單」仍有4分之1考生不會，需要數學老師共同努力改善。

非選第一題的題目是3位村長候選人（甲、乙、丙）在3間投開票所的票數，要學生根據另外第4投開票所尚未開出的250票，來判斷是否有機會當選村長。謝豐瑞表示，這題用到的數學知識，只有國小的三位數加減運算，考生只要能解讀表格，再根據數量推理即可答題拿滿分，但這麼簡單的題目，22％的學生交白卷，33％的學生拿到0分或1分。

謝豐瑞表示，今年非選2題，平均空白比例比去年會考減少約5％，代表數學能力較落後的考生願意作答，學生數學表達持續改善，但仍有濫用符號的問題，包括全等符號、相似符號、等號，都有許多學生亂用，第2題融合解析幾何和平面幾何，考生需要理解直線上的點和直線方程式的關係，證明三角形相似，是漂亮的題目。

去年數學非選題有2萬7241人滿分、8萬4305人0分，今年5萬9046人滿分、4萬9442人0分，心測中心副主任曾芬蘭表示，今年平均空白率減少5％，希望透過基本題給學生鼓勵，讓他們不要放棄數學，今年也發現提早交卷的人數變少，未來命題雖仍是「難易適中」，但提供更基本的題目。

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  • 台師大教授謝豐瑞表示，今年國中會考數學非選題作答概念是考國小加減運算，但有5萬多名考生交白卷。 （記者林曉雲攝）

    台師大教授謝豐瑞表示，今年國中會考數學非選題作答概念是考國小加減運算，但有5萬多名考生交白卷。 （記者林曉雲攝）

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