提升大客車安全 未來須裝設緊急煞車輔助系統

2017-06-09 12:52

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕隨著科技發展，已有多項成熟且具實務效益的智慧安全車載設備出現，交通部已調和導入聯合國UN/ECE車輛安全法規訂定發布「緊急煞車輔助系統」及「車道偏移輔助警示系統 」等車輛安全檢測基準；新型式甲類大客車必須於108年1月1日起，新型式乙類大客車、各型式甲類大客車新車於110年1月1日起，各型式乙類大客車新車從112年1月1日起應裝設緊急煞車輔助系統；新型式大型車新車108年1月1日、各型式大型車新車110年1月1日起應裝設車道偏離輔助警示系統。

交通部表示，車輛安全檢測基準雖然尚未正式強制實施，但已有部分大客車已先行裝設這些智慧安全車載設備，經統計國內已自行安裝緊急煞車輔助系統遊覽車公司車輛共有56家、450輛，有安裝車道偏移警示系統LDWS共有7家、47輛；國道客運方面，105年至目前透過公路總局公運計畫申請補助安裝前方警示及車道防偏移系統設備共17家、2447輛。

交通部指出，交通部與運輸研究所、財團法人車輛安全審驗中心於106年1月25日召開「大客車智慧安全車載設備技術與應用研討會」，相關客運業者分享裝設使用經驗，都認為有助減少肇事事故風險，對於推動應用智慧車載設備以提升大客車行車安全獲有初步共識；公路總局已規劃106年8月再召開「大客車智慧安全車載設備技術與應用」第2次研討會，並將規劃「推動車載設備整合規劃」、「大客車裝載數位行車紀錄器推動作法」、「結合駕駛行為建構保險機制規劃」等分組議題，期望藉由研討會構建協助大客車使用者、製造廠、系統業者及保險業者在技術、產業及使用等各層面資訊分享與交流的大平台，共同提升國內大客車行車安全。