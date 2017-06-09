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逆境向上曾獲總統教育獎 楊絡竹會考成績讚

2017-06-09  12:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕106年國中教育會考成績今天公布，於103年獲得總統教育獎的苗縣學子楊絡竹，拿下5A5+、寫作6級分的好成績，她有意選擇新竹女中就讀，並表示將朝醫學系努力，因為「希望能夠當醫生，協助像媽媽一樣罹患癌症的人」。

楊絡竹來自新移民家庭，母親在她就讀獅潭國小5年級時，不幸罹患癌症，家境清寒，但乖巧懂事的她主動幫忙分擔家務，在校成績優異，積極參加各項比賽，樂觀進取的態度，於103年獲得總統教育獎。

楊絡竹國小畢業後，跨鄉鎮到公館鄉，就讀公館國中，每天必須5點起床、6點搭公車，需要50分鐘車程才可以抵達學校，來回交通往返煩累，但她乖巧懂事，刻苦自勵，國中3年從未缺席。

校長方麗萍說，絡竹在校表現深獲師長們的疼愛，每一項活動積極參與，今日能夠有這樣優異的成績，全校師生都為她感到高興；包括絡竹，學校今年計有18名同學榮獲5A佳績。

楊絡竹也很感謝3年來師長們的栽培，她說，永遠會記得當她第一天踏進公館國中校門時，老師們已準備好5000元獎學金，並且告訴她，「這三年，不用擔心，學校會照顧妳」，挹注許多資源，讓她感激在心。

楊絡竹說，她也會抱著大家對她的期許，繼續加油，因媽媽在她國小時罹患癌症，還好醫生救回了媽媽，所以希望未來想要當醫生，以後也可以幫助更多的人。

苗栗縣長徐耀昌也在今天縣府舉辦的文狀元頒獎會場，親自表揚勉勵。＃

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  • 106年國中教育會考成績今天公布，於103年獲得總統教育獎的苗縣學子楊絡竹，拿下5A5+、寫作6級分的好成績。（圖由公館國中提供）

    106年國中教育會考成績今天公布，於103年獲得總統教育獎的苗縣學子楊絡竹，拿下5A5+、寫作6級分的好成績。（圖由公館國中提供）

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