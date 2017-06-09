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小時生病看見媽媽的愛 東仁國中陳俊佑會考作文滿分

2017-06-09  12:14

〔記者廖淑玲／雲林報導〕國中會考今天放榜，寫小時候生病看見媽媽的愛，虎尾東仁國中陳俊佑拿下作文滿分加上5A++，成為全校榜首，讓人刮目相看。

東仁國中在今年大會考再創佳績，有21人達到5A以上，其中3人5A++，分別是陳俊佑（5A++，作文6級分，普通班學生）、郭宇誠（5A++，作文5級分，普通班學生）、李采緹（5A++，作文5級分，美術班學生）。

東仁國中校長翁居易說，陳俊佑為家中獨生子，父親在台塑六輕工作，母親為家庭主婦，曾獲全縣科展數學科第3名、雲林縣環保知識擂台賽冠軍，代表參加全國賽，還是棒球隊、滾球隊員，對音樂也很有興趣，允文允武。

今年作文題目「在這樣的傳統習俗裡，我看見⋯」，陳俊佑寫道「小時候自己常生病，媽媽常到廟裡拜拜求護身符，或是用符水讓自己喝，雖然不一定有效，但從這些行為可以看出媽媽的愛與關懷。曾經在一個下雨的假日早上，自己出現發燒頭痛的症狀，但因為假日許多診所沒開，又下著雨，媽媽只能在床邊陪伴著虛弱的我……，雖然媽媽不是醫生，但我卻看到了媽媽對我的關愛與祝福。」生動寫出媽媽的愛，拿下作文滿分6級分。

東南國中李宥彤也是5A++、侯秉逸、廖千瑩、郭宣辰4A++、1A+，18人5A，寫作4級分以上占95％。

二崙國中10人5A以上，其中邱思蒨家裡種田，曾獲全縣語文競賽客語演說第一，田徑成績優異，舞蹈也跳得很好，拿下5A++，是該校榜首。

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  • 虎尾東仁國中郭宇誠（左）、陳俊佑（右）獲5A++，陳俊佑作文還拿到滿分6級分。（記者廖淑玲攝）

    虎尾東仁國中郭宇誠（左）、陳俊佑（右）獲5A++，陳俊佑作文還拿到滿分6級分。（記者廖淑玲攝）

  • 虎尾東仁國中李采緹5A++，作文5級分。（記者廖淑玲翻攝）

    虎尾東仁國中李采緹5A++，作文5級分。（記者廖淑玲翻攝）

  • 家裡種田的二崙國中邱思蒨拿下5A++。（記者廖淑玲攝）

    家裡種田的二崙國中邱思蒨拿下5A++。（記者廖淑玲攝）

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