會考5A++、作文5級分 育仁中學2生未來瞄準醫學院

2017-06-09 12:11

〔記者張存薇／台東報導〕國中會考成績今公布，台東育仁中學20位應屆畢業生，郭典淳、蔡嘉峻獲5A++、作文5級分，2人目標都瞄準醫學院，已準備好高中三年再苦讀；另謝汶哲、洪宇潔也獲5A以上好成績。

校長黃炎銘説，郭典淳、蔡嘉峻在歷次模擬考為縣排男、女第一名，2人志向都放在大學醫科，蔡嘉峻説，國中會考沒有升學壓力，但目標放在大學，放榜了、放鬆也告一段落，要開始準備高中課業，再拚3年。

郭典淳建議學弟妹，升上九年級就要開始準備，考前100天要認真讀書，以免考前太緊張效果不佳。