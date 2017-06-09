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週末高溫、熱到爆！ 彭啟明：下週大雨恐致災....

今天起將有連續數日高溫、炎熱的天氣型態，下週開始將受梅雨鋒面影響，有劇烈的降雨。（資料照，記者黃志源攝）

2017-06-09  12:17

〔即時新聞／綜合報導〕今天及週末將持續高溫炎熱的天氣型態，溫度較過去幾天還高、上看35度，不過，下週受梅雨鋒面影響將有劇烈降雨。氣象達人彭啟明建議民眾「好好把握未來幾天的穩定天氣，洗曬衣、外出運動以及開始準備下週預防性防災工作」。

彭啟明在臉書PO文表示，當梅雨鋒面接近前，下週一、二台灣位於鋒面前緣的暖區，西南風增強，對流發展條件較佳，會開始有陣雨發展，而更為炎熱潮濕。下週三、四之後，鋒面盤據，變化就較大了，梅雨鋒面的確是一種致災性的天氣，下週的確也有此條件。

不少人聞梅雨色變，很害怕下週又會面臨上週的強降雨，彭啟明指出，「的確是不能排除可能有此情境，但梅雨鋒面還是要配合上西南季風，在台灣附近結合西南氣流，在各種條件配合相當好時，這是一種從小範圍地區很強烈的不穩定，擴展到大」。

不過，「以目前的氣象預測模式的預測水準，要看下週差距六七天以後，是無法看出極端降雨的端倪，或是說，以目前資料，看不出下週幾、在哪裡，會有極端每小時70-80毫米的雨量。通常這要等前一兩天再來關注，或是那段時間強化監控才可能做到」。

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