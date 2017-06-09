車測偷工減料？ 徐永明轟交通部漠視交通安全

2017-06-09 11:25

〔記者鄭鴻達／台北報導〕時代力量立委徐永明今天召開記者會，表示交通部現行車輛安全檢測基準項目僅有「前面偏置」及「側面」，且結果僅有通過、不通過，並未有分級，何不將其他重要項目納入，連中國的測試項目都比較多，砲轟交通部對民眾安全視而不見。

立委徐永明邀集汽車專家龐德、財團法人車輛研究測試中心（ARTC）副總經理崔金童、台灣大學機械系助理教授李綱及交通部路政司科員劉信宏等，召開「車測項目偷工減料 人民的安全在哪？」記者會，針對國內法定車測項目僅有「前面偏置」及「側面」進行探討。

徐永明說，我國既然有ARTC可做測驗，但測試結果竟然只有通過、不通過，且未如NCAP有分級，資料顯示，「前面全寬」及「後面」撞擊死傷比例都很高，「側面立柱」也很重要，但台灣車測項目卻未納入，即使只與中國比較，中國都比台灣多了3個項目。

徐永明說，ARTC有能力做測試，且不涉及修法，只要交通部願意納入就可，「是在圖利、掩護誰？」增加測試項目也對產業有助益，只差主管機關有無決心，但本次記者會，交通部連個科長都不願意派赴出席，他質疑交通部，車商利益、民眾安全究竟孰輕孰重。

ARTC副總經理崔金童表示，ARTC為經濟部所成立來協助國內車輛發展的單位，廠商開發車輛時，需要前面全寬、後面碰撞測試，此2項皆有建置，項目越多當然對安全更有保障，但廠商測試費用也會增加，車體結構、設計也會影響，若要推行新政策，ARTC都能配合。