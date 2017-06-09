會考作文7千多人抱蛋 小米祭、齋戒月及傳統婚禮勇奪6級分

2017-06-09 11:24

〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考今年作文題目是「在這樣的傳統習俗裡，我看見…」，台師大心測中心副主任曾芬蘭今早說明，今年作文題目要拿6級分相對不容易，如含缺考生，只有1.05％、2561人拿6級分滿分，抱蛋人數卻高達7485人、占比3.07％，其中有3篇敘寫小米祭、齋戒月及傳統婚禮的作文，不僅拿到6級分且被選為樣卷。

教育部今早說明會考計分結果，高雄師範大學教授謝奇懿說明3份樣卷，被選為樣卷之一的考生作文，描述他參加舅舅和舅媽的傳統婚禮，詳細描述傳統婚禮的物品，如大紅喜字、蘋果、喜糖等，但這段婚姻只維持了2年。該考生寫出「兩層的看見」，一個是視覺的看見，一個是心裡的看見，最後以反思作結：「我曾站在大街上，透過那些婚禮習俗，看見兩個人的愛情；同樣一條大街，霹哩啦啦駛過的迎娶隊伍，留下了長長一條嘲諷：再嚴謹的禮俗，兩個人不懂相處，終究走不到永遠。」

另一篇敘寫原住民小米祭，謝奇懿表示，考生記敘他看到族人如何虔誠準備祭祀，但接續深入反思感恩和傳承，考生寫出「吟唱古調的歌聲並未停止，看著長輩們牽著孫兒的小手一起感謝，這之中，更是一份傳承，那歌聲，訴說著我們的感恩，而那小米，也訴說著它和祖靈的邂逅，也告訴我們祖靈會一直守護著我們一代又一代。」

第三篇樣卷，考生敘寫伊斯蘭教齋戒月的一天，最特別的是，考生在文中提及，「中華民族常說：民以食為天」，塑造出兩種文化性的對話，人面對食物的需求時，如何抑制自己的需求，有了更深一層的看見。

謝奇懿也說明，考生多從生活經驗中敘寫，例如端午節吃粽子，中秋節吃月餅，只要考生說明清楚即可拿分，四級分以下不到二成，也呈現出考生在不斷進步，今年考題是能讓考生發揮的好題目，有人寫抒情感傷，有人寫思辨等。

謝奇懿指出，今年考生的作文內容呈現多樣性，取材多元，例如不少考生寫婚喪祭祀，也有人寫大甲媽祖遶境，還有人敘寫原住民、新住民或美國僑生的不同文化活動 ，思想和情感亦呈現多樣性。

對於抱蛋的7千多名考生，約一半是缺考或交空白卷，也有考生胡亂塗鴨，國教署署長邱乾國表示，教育部從軟硬體兩方面協助學生喜歡閱讀，以提高寫作能力，今年即有8成以上拿到4級分以上。