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柯Ｐ宣布天網計畫 世大運期間無人機不准亂飛

台北市9日舉行天網計畫演練，針對民眾使用遙控無人機造成2017台北世大運潛在危機及應注意事項進行應變模擬，圖為展示單人操作之「無人機攔截槍」，前為遙控無人機。（記者簡榮豐攝）

2017-06-09  11:21

〔記者沈佩瑤／台北報導〕世大運倒數70天，鑑於日前發生遙控無人機擦撞台北101大樓、甚至操控不慎掉落砸傷民眾等事件，台北市長柯文哲今宣布「天網計畫」，世大運賽會期間，場館附近不准使用未經申請無人機！

市長柯文哲今到天母棒球場視察世大運天網計畫演練，會後受訪時指出，無人機事件頻傳，但立法院尚未通過無人機管理辦法，北市府與行政院商討後，將以行政命令的方式，在世大運賽會期間，針對無人機進行管理。

柯指出，若因新聞需要使用無人機空拍，需要15天前申請，空域管制地區則要45天前申請，違反規則用干擾器、網子等方式，直接進行擊落、攔截，結論就是場館附近不准使用未經申請無人機！。

本次演練共執行「疏散及防踩踏處置」、「毒性化學物質災害搶救」、「無人機應處」等項目，其中，針對無人機部分，分別模擬未經申請的無人機侵入場館應變處理措施，及示範無人機攔截槍。

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  • 台北市長柯文哲9日視察天網計畫演練，針對民眾使用遙控無人機造成2017台北世大運潛在危機及應注意事項進行應變模擬。（記者簡榮豐攝）

    台北市長柯文哲9日視察天網計畫演練，針對民眾使用遙控無人機造成2017台北世大運潛在危機及應注意事項進行應變模擬。（記者簡榮豐攝）

  • 台北市長柯文哲9日視察天網計畫演練，針對民眾使用遙控無人機造成2017台北世大運潛在危機及應注意事項，執行「疏散及防踩踏處置」、「毒性化學物質災害搶救」及「無人機應處」等科目演練。圖為毒性化學物質災害搶救。（記者簡榮豐攝）

    台北市長柯文哲9日視察天網計畫演練，針對民眾使用遙控無人機造成2017台北世大運潛在危機及應注意事項，執行「疏散及防踩踏處置」、「毒性化學物質災害搶救」及「無人機應處」等科目演練。圖為毒性化學物質災害搶救。（記者簡榮豐攝）

  • 台北市長柯文哲9日視察天網計畫演練，針對民眾使用遙控無人機造成2017台北世大運潛在危機及應注意事項，執行「疏散及防踩踏處置」、「毒性化學物質災害搶救」及「無人機應處」等科目演練。圖為「無人機應處」捕捉機捕捉無人處置。（記者簡榮豐攝）

    台北市長柯文哲9日視察天網計畫演練，針對民眾使用遙控無人機造成2017台北世大運潛在危機及應注意事項，執行「疏散及防踩踏處置」、「毒性化學物質災害搶救」及「無人機應處」等科目演練。圖為「無人機應處」捕捉機捕捉無人處置。（記者簡榮豐攝）

  • 台北市長柯文哲（左四）9日視察天網計畫演練，並呼籲民眾世大運場館禁止使用遙控無人機。（記者簡榮豐攝）

    台北市長柯文哲（左四）9日視察天網計畫演練，並呼籲民眾世大運場館禁止使用遙控無人機。（記者簡榮豐攝）

  • 台北市長柯文哲（左）9日視察天網計畫演練，呼籲民眾在世大運場館勿使用遙控無人機。（記者簡榮豐攝）

    台北市長柯文哲（左）9日視察天網計畫演練，呼籲民眾在世大運場館勿使用遙控無人機。（記者簡榮豐攝）

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