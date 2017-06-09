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九渠溝整治計畫納前瞻引質疑 台中市府說分明

2017-06-09  10:57

〔記者歐素美／台中報導〕台中市水利局規劃「新社區九渠溝流域淹水改善計畫」，並爭取納入前瞻計畫，之前引來立委江啟臣抨擊，質疑該筆經費早就於103年核定，最近更有網友製圖，以「協尋新社豬隊友」加以諷刺；台中市水利局今天表示，103年的計畫因農委會不同意提供土地而「胎死腹中」，林佳龍上任後提出新的計畫，預計今年10月即可動工。

台中市水利局表示，「新社區九渠溝流域淹水改善計畫」工程包含滯洪池、九渠溝排水路拓寬、護岸加高等，總經費需求7億元，市府已積極爭取納入「前瞻基礎建設計畫」，亟需中央儘速核定經費，以徹底改善上中下游淹水問題。其中，優先執行的滯洪池工程完工後，滯洪量將達9.61萬噸，預計減輕下游淹水災害29.7公頃，保全人口2316人，預計今年10月開工。

其中，滯洪池工程已解決用地取得問題而被列為優先執行，總經費為1億2400萬元，市府已提送農委會水土保持局台中分局審查，並於105年進入細部設計階段，預計今年10月發包，107年12月完工，完工後將可大幅減少九渠溝流域水患，並提供灌溉水源、補助地下水、發展觀光等多功能目標。

但要徹底改善新社區協成、大南與永源里的淹水問題，水利局表示，除施作滯洪池工程外，並應辦理九渠溝排水路拓寬、護岸加高工程，以拓寬九渠溝的排水斷面並加高護岸，市府已積極爭取納入「前瞻基礎建設計畫」，希望中央儘速核定經費。

針對外界質疑九渠溝滯洪池經費，中央已於103年核定，水利局澄清指出，水利局於103年度規劃「新社區九渠溝流域淹水改善計畫」，以九渠溝中游香菇之家附近施設滯洪池為優先方案，但103年6月5日邀集農委會辦理會勘時，農委會種苗改良繁殖場不同意提供滯洪池土地，故提報計畫內容改為辦理分洪箱涵，但該計畫經農委會水土保持局103年11月13日審議結果，尚未獲核淮通過。

水利局為避免時程延宕影響民眾安全，於104年4月自籌經費先行辦理規劃設計，規劃結果發現，分洪箱涵工程因涉及台電161kV特高壓電力管線埋設位置因素，與護岸整治工程涉及私有土地徵收等問題，且分洪引水至番仔埤溝之下游，恐生災害轉移以鄰為壑的疑慮，因此經審慎考量現地實際情形後，又重新將滯洪池納為優先改善方案，並再向種苗場協調滯洪池用地，於今年4月才獲得同意使用。

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  • 台中市水利局規劃「新社區九渠溝流域淹水改善計畫」。圖為台中市長林佳龍（右）、水利局長周廷彰（左）。（資料照，記者黃鐘山攝）

    台中市水利局規劃「新社區九渠溝流域淹水改善計畫」。圖為台中市長林佳龍（右）、水利局長周廷彰（左）。（資料照，記者黃鐘山攝）

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