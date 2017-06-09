詹順貴鞠躬道歉！環評修法公聽會仍瀰漫火藥味

2017-06-09 10:15

〔記者楊綿傑／台北報導〕環評修法公聽會今再次舉辦，環團在會前已經聚集在環保署大門口要求釐清環評修法爭議，並呼籲環保署副署長詹順貴應就週二公聽會只開了5分鐘道歉。詹順貴開場致詞時也向現場民眾道歉，但會議開始後仍然卡在程序問題、修法問題，現場還是瀰漫火藥味。

環保署今天舉行「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」修正草案及「環境影響評估法施行細則」第36條、第37條、第38條之1及第12條附表一、第19條附表二修正草案公聽研商會，預定下午也將舉行第二場延續討論。

本週二公聽會時，詹順貴希望環團不要扣圖利財團帽子，遭台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉打斷發言，加上有人反映場地太小，會議主席詹順貴當時憤而離席，直接取消不開，當時會議僅開始5分鐘，環團更加不滿，甚至迫使環保署長李應元也直接出面面對環團。

今日會議開始前，詹順貴在主席台向現場民眾鞠躬道歉，更特別走向台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示道歉，粘麗玉也回禮表示抱歉，雙方握手言和。

詹順貴也預告環評修法接下來會在北中南辦理公聽會，包括6月14日台北繼續辦理，6月16日到台中辦理，6月23日則到高雄辦理，而中南部關心民眾可以就近參與，省去勞師動眾的麻煩，但也希望民眾不要重複發言，留給沒發言的民眾發言。

但好景不常，會議一開始，台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華舉手打算提程序發言，詹順貴則認為應先讓環保署就修正內容進行簡報說明，雙方產生爭執，詹順貴一度欲尋求透過參與者表決，現場有民眾發言支持詹順貴論點，陳椒華則質疑詹順貴若動不動就要把不滿情緒外顯，是否適合擔任主席？但詹順貴不為所動，示意環保署人員開始進行報告。