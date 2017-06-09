致力青少年網球 台南女兒劉玉仙獲夏威夷城市貢獻獎

2017-06-09 09:54

［記者劉婉君／台南報導］台南市出身的前網球選手劉玉仙，目前擔任美國網球協會夏威夷區域青少年總監，因長期對青少年網球的貢獻，獲得夏威夷檀香山市議會頒發城市貢獻獎。而從小在網球場長大的劉玉仙，也不忘回饋台灣，每年都會回台灣，協助舉辦教練證照講習會及迷你網球體驗營，希望讓更多大人和小孩都能快樂學習網球。

夏威夷檀香山市議會頒發的城市貢獻獎，主要頒發對象為對檀香山有優秀表現及貢獻的個人或團體。劉玉仙長期以熱情及努力投入青少年網球教育，獲得家長認同，並獲市議會頒獎，她昨天在丈夫Sheldon Kennell和兒子Jaden陪同下領獎。

劉玉仙的父親劉訓，生前曾是台南市立網球場的管理員，母親鄭罔市則曾任台南市體育公園軟式網球場管理員，從小在球場長大的她，自小就接觸網球，大學時赴美國夏威夷讀書，畢業後留在美國結緍生子，並在美國網球協會服務，但她不忘回饋自己的國家，近年來協助好友毛家芳提倡中華民國迷你網球協會，每年回台以總教練的身分，到各地舉行教練證照講習會和迷你網球體驗營。

劉玉仙說，希望能為自己的國家和喜愛的網球盡一分心力，推廣網球成為3、4歲開始到99歳都能輕鬆簡單學習，並很快就能上手的運動；而舉辦教練證照講習課程，則是希望能訓練更多的教練，一起教導更多大小朋友快樂學網球。