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「大陸妹」歧視？ 他問：外國人吃「台灣妹」你舒服嗎

圖為「大陸妹」（福山萵苣）菜田。（資料照，記者鄭旭凱攝）

2017-06-09  10:21

〔即時新聞／綜合報導〕「大陸妹」（福山萵苣）是台灣常見蔬菜，但台大社會系教師李明璁指出，雖然「大陸妹」的語意考據看似中性，實則隱含污名意涵，他反問「你可以想像如果美國人或日本人普遍都吃叫一種菜為『台灣妹』，不管有無所謂歧視惡意，我們都會覺得有點羞辱而不舒服不是嗎？」

李明璁在臉書表示，就算「大陸妹」是中國大陸來的「妹ㄚ菜」的簡稱，但「『大陸妹』這個符碼及其污名意涵，已經是預先存在於這樣菜名的簡稱發明」，因此他認為，這樣的命名邏輯不可能是真空單純。

李明璁指出，「當一個符碼接合上既存語境裡任一明顯輕蔑的負面意指，符碼就絕對不再中性無辜」。由於問題不在於人們用此語彙時有無歧視意圖，因此不需責難持續慣用的人，真正的問題在於「性別與族群權力不對等關係的無意識複製」。

網友曾對「大陸妹」一名進行討論，有網友引用作家曹銘宗的《蚵仔煎的身世─台灣食物名小考》一書指出，台灣萵苣用台語念是「萵仔菜（e-a-tshai）」，而e和a又諧音，所以又被念作a阿菜，在南部則念成「妹仔菜 （me-a-tshai）」。到了有中國品種的萵苣引進，就被稱作「大陸妹仔菜」，慢慢地再簡稱為「大陸妹」。

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