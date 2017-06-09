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蘋果iOS 11 螢幕錄影與截圖功能 資訊隨時快分享

2017-06-09  09:38

〔記者陳炳宏／台北報導〕蘋果剛在全球開發年會中釋出的iOS 11測試版，已經提供給有開發帳號的開發者搶鮮測試，其中對果粉而言，最實用的功能，應該是螢幕錄影（Screen Recording）與截圖功能，因為這樣更容易與好友分享所見畫面，尤其是螢幕截圖，只要同時按下電源鍵與HOME鍵，就可立即在螢幕左下角產生截圖，點開截圖後，即可立即透過LINE分享給好友。

這些功能讓果粉在互相討論新發現的功能、網頁、或任何App的內容時，除了可以立即擷取畫面給對方看外，有時對方還是不太清楚內容時，還能透過新增加的「Screen Recording」（螢幕錄影），就可把所有操作步驟錄成一段影片，直接分享給好友，用說的講不清楚，乾脆演給他看，螢幕會存在「照片」的影片中。

記者實際測試發現，即使是網路影音也能錄製，不過目前職能錄製直立畫面，當看影音轉向時，會錄到變形的畫面，而且當使用臉書直播時，螢幕錄影功能也會自動取消。

不過要提醒讀者，目前包括iOS 11、macOS High Sierra 和 tvOS 11 、watchOS 4測試版僅開放給有開發帳號的開發人員或申請成為測試會員的用戶使用，蘋果過陣子會開放一般民眾另一個版本Public Beta，如果民眾有心要嚐鮮，可能要先做好隨時當機、重開機的心理準備。

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  • iOS 11新增開車勿擾模式與Screen Recording螢幕錄影功能。（記者陳炳宏翻攝）

    iOS 11新增開車勿擾模式與Screen Recording螢幕錄影功能。（記者陳炳宏翻攝）

  • iOS 11提供螢幕截圖後，直接可加手繪加註解功能，點下畫面左下方分享，還可直接透過LINE傳給好友。（記者陳炳宏攝）

    iOS 11提供螢幕截圖後，直接可加手繪加註解功能，點下畫面左下方分享，還可直接透過LINE傳給好友。（記者陳炳宏攝）

  • 螢幕由底部往上滑，叫出控制中心後，即可啟動紅色的螢幕錄影功能，每個人都可輕易成為別人口中的iPhone小老師。（記者陳炳宏攝）

    螢幕由底部往上滑，叫出控制中心後，即可啟動紅色的螢幕錄影功能，每個人都可輕易成為別人口中的iPhone小老師。（記者陳炳宏攝）

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