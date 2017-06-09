搶攻歐美客群 法籍「南冠輪」首航澎湖

法國籍南冠輪首航澎湖，載運歐美銀髮族客源。（記者劉禹慶攝）

2017-06-09 07:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣今年中國觀光客人數銳減，轉而搶攻歐美及鄰近日本東南亞國家客群，法籍遊輪「南冠輪」今日首航澎湖，載送161名歐美銀髮族抵澎一日遊，雖然客源多元化，但也凸顯馬公商港引水船不足問題，成為邁向國際港的障礙。

以往觀光旺季每週六，麗星遊輪都會固定載客抵達馬公港，但今年卻突然取消所有航線，占最大宗的中國觀光客數量也銳減，取而代之的是美國銀幻輪、法國南冠輪及日本飛鳥輪等，都是首航也都僅單一航次，今日抵澎的南冠輪，全台灣僅停靠基隆與澎湖2站。

南冠輪首航澎湖，縣府依照慣例在馬公港1號碼頭舉辦迎賓活動，並由參議洪棟霖代表致贈首航紀念品，港務公司安排拖船以噴水禮迎接大船進港，縣府特別邀請深具在地文化特色的戰鼓鼓陣及電音三太子陣頭，帶來精彩的民俗藝陣表演，熱鬧場面成功吸引目光，旅客紛紛下船拍照留念。

由於馬公商港還不是國際港，因此無引水船常駐，以往都是由海軍馬支部支援，今年起不再支援，必須由高雄港調派，航程長達7小時，單航次成本也必須增加15萬元，在時間及成本增加考量下，恐將影響遊輪載客抵澎的意願，也是繼皇家加勒比集團退出馬公國際商港計畫後，邁向國際港的重大障礙，亟需克服才能增加遊輪抵澎的航次。