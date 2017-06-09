06/09 各報重點新聞一覽

2017-06-09 06:40

自由時報

美商會 轟一例一休大開倒車

台北美國商會（AmCham Taipei）在「2017台灣白皮書」中，重砲抨擊勞基法修法「大開倒車（big leap backward）」，是舊經濟時代的父權做法，不利創新，更不利發展服務業；對白領專業人士如工程師、會計師、程式設計師、金融及行銷等尤其不友善。白皮書建議，亡羊補牢做法是短期透過施行細則提供彈性，長期則要修法。

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駐美軍事代表團 可望恢復中將團長

華府消息人士透露，台北駐美軍事代表團將有重大變革，台灣國防部長馮世寬預備將台北駐美軍事代表團團長職缺由少將編制提升為中將，凸顯美台關係的重要性。若蔡英文總統同意，空軍出身的現任團長洪光明可望成為台灣政黨輪替後首位中將團長，也代表蔡政府對美思維的重要調整。

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日月光廢水污染案 高市府判還1億

日月光半導體公司102年10月排放廢水污染後勁溪，遭高雄市政府環保局認定獲取上億元不法利益並裁罰，日月光不服提起行政訴訟，高雄高等行政法院去年認定裁罰金額計算有誤，撤銷原裁罰處分，要求市府重為適法處分，上訴後最高行政法院昨判高市府應返還日月光已繳的1億201萬多元罰鍰，全案確定。

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蘋果日報

2歲雙胞胎 吃壽喜燒 沾生蛋 敗血症險死

入夏飆高溫，小心感染沙門氏桿菌奪命！台中一對2歲女雙胞胎，日前不明原因發燒到攝氏39度（正常是35度），且持續4天，甚至排出黏液狀的血便，父母嚇得趕緊將女兒送醫，經檢查竟雙雙感染沙門氏桿菌，引發嚴重可能致命的敗血症，情況危急。雙親回想才想到在餐廳吃壽喜燒時，曾餵孩子生蛋、未煮熟的雞肉，經醫院施打抗生素治療，雙胞胎共治療14天才痊癒，其父母嚇得說：「不敢隨便餵孩子吃生食了！」

AI教父帥兒開酒吧 亞洲前50佳

父子都是台灣之光！「AI教父」輝達（nVIDIA）執行長黃仁勳出生台灣台南，9歲獨立赴美念書，30歲創立輝達投入繪圖晶片發展，隨後看好AI前景投入研發，成功帶領輝達市值一口氣飆至876億美元（2.6兆元台幣），而他的長子黃勝斌選擇返台創業，以科技管理經營酒吧生意，創業第1年就入選《富比士》評選亞洲50間最佳酒吧，商業頭腦有乃父之風。

聯合報

不滿80項建議零解決 美商會：美豬牛進口換FTA

台北美國商會昨天發表「2017台灣白皮書」，指去年白皮書提出對台灣八十項建言，卻「創紀錄」沒有一項獲完全解決。

吳敦義洪秀柱已有默契 交接僵局有解

國民黨主席交接僵局露曙光，新舊主席爭執的中央委員候選人主席提名權，雙方已有默契「名單協商共擬、由新主席提名」原則。但主席當選人吳敦義昨重申，即使現任主席洪秀柱下周提前請辭，仍八月廿日就任。

中國時報

美退出《巴黎氣候協定》 鄭崇華：川普害了全世界

美國總統川普宣布退出《巴黎氣候協定》，長期關注環境議題的台達集團創辦人鄭崇華強調，人類活動造成地球暖化是不爭事實，若不積極因應，將威脅人類及其他生物的生存；川普的決定不只害到美國，也害到全世界，「各方反彈聲音很大，已對美國聲譽造成傷害」。

柯米：川普愛說謊 遺憾沒錄音帶

美國聯邦調查局（FBI）前局長柯米表示，他對俄羅斯介入美國大選，確信無疑。而川普總統要求他對白宮前國安顧問佛林「通俄門」的調查「鬆手」，令他「震驚」。柯米稱，川普政府誹謗他，並散布對FBI不實的謊言。