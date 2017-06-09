今天好熱高溫達35度！週末假期好天氣

中央氣象局指出，各地高溫達32度以上，大台北以及南部地區更可飆至34、35度。（資料照，記者陳逸寬攝）

2017-06-09 06:41

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（9日）大部分地區整天可維持多雲到晴的天氣，僅山區及東北部地區有局部午後雷陣雨。溫度方面，各地高溫達32度以上，大台北以及南部地區更可飆至34、35度。

氣象局表示，由於太平洋高壓勢力增強、水氣減少，午後雷陣雨的區域較為縮減，大部分地區為多雲到晴的天氣，僅山區及東北部地區有局部午後雷陣雨。

溫度方面，大部分地區高溫都在32度以上，尤其大台北地區及南部平地更可達34、35度。氣象局提醒，中午前後紫外線指數易達過量至危險級，提醒民眾外出注意防曬並多補充水分。

氣象局預估，週末兩天（10日、11日）太平洋高壓勢力較強，天氣大致穩定，由於水氣減少，午後雷陣雨區域亦較日前縮減，大致分布在各地山區和東北部地區。溫度方面，東半部高溫可達32、33度，西半部更是有34、35度。

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空氣品質方面，今天北部地區為橘色提醒（對敏感民眾不健康），其它地區為普通至良好等級，指標污染物為臭氧。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 29 ~ 39 29 ~ 35 32 ~ 35 28 ~ 35

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為過量至危險級。（取自氣象局網站）