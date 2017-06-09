獨家》少年遺愛人間！ 校方破例為他舉行第二次「畢業典禮」

參加宥安「畢業典禮」的師生與宥安的人形立牌（中後）合影留念。（校方提供）

2017-06-09 00:08

〔記者翁聿煌／新北報導〕新店高中3年級學生陳宥安因為罹患惡性腦疾，生前就決定死後捐出全身可用器官，校方在除在他生前趕製畢業證書送至病榻前，並在畢業典禮頒發「生命教育獎」表彰他的大愛無私和生命勇氣，校長李玲惠率同師生於7日告別式上，正式宣讀宥安「從新店高中畢業，也從人生畢業，可以自在去畢業旅行；但記得乘願歸來，學校永遠歡迎他回來當我們的學生！」

家屬特別以畢業典禮的形式， 在告別式場豎立宥安的人形立牌，懷念他19歲就結束的青春，有40多個師生主動到場，向他們心目中陽光男孩道別，同學邱少源說，「感謝宥安教會我人生的意義」，同學喬喬說，謝謝宥安帶著我一起開拓視野，讓我交到很多好朋友。

訓輔組長陳義堯說，宥安國中時期就是運動健將，喜歡打籃球、還是游泳好手，宥安從小受到媽媽身教影響，願意陪伴照顧班上的身心障礙同學，讓家長感念不已，他高一時確認為腦部惡性腫瘤，只好休學動手術，但因為腫瘤的位置太靠近小腦、無法完全清除，手術後宥安必須從爬、坐、走路和吃飯等基本能力重新復健，第二年再返校從高一讀起，使得他非常珍惜和同學相處機會，主動參加白沙灣淨灘、社區服務，兩年前蘇迪勒颱風造成新店山區嚴重災損，宥安也隨隊到龜山國小幫忙清理環境，熱心投入公益。

高二時宥安病情惡化，返校上學時間斷斷續續，家人不忍心告訴他病情無法逆轉，但他自己心裡有底，去年姑姑在病房陪伴他時，告訴他佛祖釋迦牟尼，曾經為保護鴿子不被老鷹獵食、願意用自己的肉體來換取鴿子生命的故事，宥安若有所悟，主動向家人表達如果他撐不過去，希望能捐出身體器官助人。

陳宥安5月22日離開人世前，已看到學校提早印發給他的畢業證書，爸媽遵照宥安遺願，不急救隨即進行器官捐贈，包括眼角膜、水晶體及重要器官，甚至還包括皮膚，父母含淚承受。

校長李玲惠說，學校和家屬商量，將今年畢業典禮安排在六日晚上，校方頒發「生命教育獎」給陳宥安，由宥安兩個姐姐代表領獎，典禮上播放宥安的校園生活剪影，全場靜默，只聽得見同學們的啜泣聲，李玲惠說，宥安的生命雖短，「但是許多人因他獲得重生」，宥安家人感傷指出，宥安很喜歡上學，學校川堂寫著「成功的定義是你能夠幫助多少人、成就多少人」，相信宥安做到了。

7日上午，李玲惠與40多位師生出席宥安的告別式，李玲惠在第2場「畢業典禮」中宣讀陳宥安的畢業證書，祝福他「從新店高中畢業，也從人生畢業，可以自在去畢業旅行」，大家淚水交織，送他最後一程，陳宥安的骨灰就放在能遠眺白沙灣的三芝山麓，正好守望著新店高中的學弟妹又重回白沙灣接力淨灘，延續宥安對生命的熱情。

李玲惠（左）頒發「生命教育獎」，由宥安姐姐代表領取。（校方提供）