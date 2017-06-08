核三廠2號機重啟在望 加裝水底攝影機強化安全

核三廠2號機4月發生驅動軸與結合工具鬆脫，滑落後導管遭撞擊而變形的意外。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-06-08 23:10

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕核三廠2號機4月份在大修過程，發生驅動軸與結合工具鬆脫，滑落後導管遭撞擊而變形的意外，經原廠西屋公司更換零組件，7日申請再起動臨界申請，核三廠這次也添購國內首個水底攝影機監控控制棒導管，安裝測試效果完美，預計最快下週有機會併聯發電，紓解夏季供電危機。

這次大修事故發生後，核三廠除了找來原廠「更換該控制棒導管組件」，針對夾具滑落過程檢討，認為結合工具可能未確實定位，加上夾具使用年限較久，才會發生未確實固定造成滑落，因此也重新更換夾具零件，並引進水底攝影機監控控制棒導管吊掛作業。

「這次進行吊掛作業時，高清水底攝影機測試完美。」核三廠副廠長高起說，這部水底攝影機，能夠確實監控夾具及結合工具，在水底下是否百分之百密合，與過去利用機械直接吻合的方式要精確許多，未來大修都會運用在控制棒導管吊掛作業上，增加反應爐大修過程穩定。

核三廠2號機在4月7日起開始第23次大修工作，4月26日在控制棒驅動軸進行吊升檢查作業時，發生驅動軸與工具鬆脫滑落事件，雖機組在停機狀態不受影響，無核能安全或輻射外洩疑慮，但原能會為求謹慎，要求核三廠暫停相關測試作業，原訂上月17完成大修作業宣告延期，經原廠技師更換零組件後，7日申請再起動臨界申請，下週可望申請併聯發電。