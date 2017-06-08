小警犬將滿月 萌翻網友直呼「我也想加入警犬隊」

新北市警察局警犬隊6隻新出生的小警犬明天即將滿月，可愛的模樣萌翻網友。（圖擷取自FB_NPA署長室）

2017-06-08 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕臉書「NPA署長室」今日貼文表示，新北市警察局警犬隊6隻新出生的小警犬明天滿月，並且貼出小警犬的萌照，融化大批網友，紛紛表示「我也想加入警犬隊」，「萌到希望牠們不要長大」。新北市警局表示，未來會將小警犬努力培訓成和他們媽媽一樣，進入警犬大家庭服務。

貼文中指出，「明天，我們六位小萌犬：福星、舒曼、飛達、一哥、AJ還有亮即將滿月。開眼的他們，像小小孩一樣天真無邪、愛撒嬌，面對鏡頭還有點害羞。」並且附上多張萌照，大批網友紛紛表示「我也想加入警犬隊」。

貼文裡稱，在世大運維安工作如火如荼的期間，警犬隊的領犬員為了照顧這6隻新生的小警犬，在教養和梳洗餵食下足了功夫。

目前小警犬已開始進行與領犬員培養感情的「親和訓練」與「服從訓練」，之後也會陸續接受「分科訓練」、「情境訓練」。新北市警局表示，未來預期將其中1隻訓練為「血跡偵蒐犬」，另外5隻培養為「緝毒犬」。

新北市警察局警犬隊6隻新出生的小警犬明天即將滿月，可愛的模樣萌翻網友。（圖擷取自FB_NPA署長室）

新北市警察局警犬隊6隻新出生的小警犬明天即將滿月，可愛的模樣萌翻網友。（圖擷取自FB_NPA署長室）