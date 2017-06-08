五股筍王出爐 他靠有機栽培首度奪冠

2017-06-08 22:56

〔記者葉冠妤／新北報導〕五股筍王出爐！新北市五股區農會今舉辦綠竹筍選美評鑑大賽，58位參賽農友中，由莊崴森脫穎而出勇奪冠軍，莊崴森說自己靠的是有機農法，最大難關是病蟲害問題，賣相常不夠好看，從農14年來嘗試過各種方法，吃盡苦頭，這次卻能在外觀、甜度、色澤上都勝出，「實在得來不易啊！」

原本從事機械設計業莊崴森，因父親身體欠佳，他在民國93年毅然決然回到家裡繼承父親衣缽，雖然從小就開始幫忙採筍，但轉作專職農夫，仍舊是從頭學起。莊崴森說，當年有機農法才剛萌芽，「我不想走傳統老路，所以選擇試試看。」

然而，莊崴森開始四處拜訪前輩、研究單位找尋資料後，才發現無論在學界、業界、官方單位等的資源都不多，「只好憑空想像，就像盲人摸象。」由於有機農法工序繁雜，需人工除草，也需克服病蟲害，光是培養土壤環境就能耗費好多年。

至今從農14年，莊崴森前幾年參賽得過一次殿軍，今年則是首度拿下筍王寶座。莊崴森說今年因受氣候高低溫差影響，不好管理，但好在水分充足，讓口感甜嫩。

五股區農會表示，今年因氣候關係，綠竹筍產期比往年晚了近半個月，上級品的市場價大約一斤150至180元，每斤比往年高了約20元，但在嫩度、甜度上絕佳，且也沒受日前暴雨影響太多，現在正是開始品嘗五股綠竹筍的好時機。