彰市關帝廟重修 信眾捐錢相挺

彰化市關帝廟年久失修，漏水、蟲蛀嚴重，可望在7月初動工。（記者湯世名攝）

2017-06-08 23:01

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市縣定古蹟關帝廟後殿今年2月火焚後亟待重建，需近千萬元自籌款，消息傳出，信眾踴躍捐錢相挺，短短4個月即湧入700多萬元捐款，確定將在今年7月初動工重建，市長邱建富並希望能拚明年底前整座關帝廟完成重修、重建，入火安座，完成他卸任前的心願。

關帝廟興建於清朝雍正13年（西元1735年），由當時的彰化知縣秦士望捐俸創建，主祀關聖帝君，目前由彰化市公所管理，由於年久失修，蟲蛀、漏水情形嚴重，中央及地方政府共編列2750萬元進行重修，去年12月、今年1月辦理發包程序但都流標，原定2月10日辦理第3次發包，不料就在發包前，2月8日後殿文昌殿突然發生大火，付之一炬，預估後殿重建經費近千萬元，若加上重修的2750萬元，總金額將暴增至3700多萬元，惟後殿重建近千萬元經費需由市公所自籌。

文化部向彰化市公所建議先將該案撤案，重新提出申請，即可不用負擔自籌款，將可獲得全部補助，惟市長邱建富認為，關帝廟重修案若是撤案，還須將重修經費退回，再另提修護計劃，由文化部審核，並經立法院及縣議會、市代會審議，時間至少要拖1年半以上，且恐將在他卸任之後才能夠全部重修、重建完成，方能進行入火安座，這將會是他最大的遺憾，因此決定近千萬元自籌款由市公所負責，讓該案不用撤案，得以繼續進行。

彰化市民代表會今天下鄉考察，其中一站來到關帝廟，邱建富簡報時強調，由於關帝廟為當地信仰中心，信眾都希望儘快恢復原貌，所幸重修工程已由市公所積極辦理發包，他有信心能在6月底前決標，信眾也相當踴躍，捐款源源不絕而來，截至昨天為止，募款金額高達700多萬元，擇定7月初展開重修、重建工程，當天並將舉辦盛大的動工儀式。

他表示，根據消防局鑑定，確認後殿起火原因是附近商家施工不慎所引燃，市公所也決定向商家求償。

文化局長陳文彬則表示，古蹟修復需要依照流程進行，才能維持修復品質與符合標準，對於市公所積極重修、重建關帝廟，若能在明年底前完工並入火安座，他們也樂觀其成。

彰化市關帝廟文昌殿火焚亟待重建，信眾捐款踴躍，可望在7月初動工。（記者湯世名攝）