疏散道路坍方阻斷上學路 地方批核一廠擺爛

核一廠疏散道路坍方至今，卻不積極處理路邊落石、廢土，遭地方痛罵擺爛。（石門區公所提供）

2017-06-08 22:44

〔記者葉冠妤／新北報導〕上週暴雨，北海岸一帶災情慘重，位於新北石門區的核一廠疏散道路多處坍方，山上的乾華國小學童、近400戶住戶一度受困，雖經連日搶修已恢復單線通車，但清除的崩落土方仍堆置道路兩側，讓前往乾華國小英速魔法學校上課的新北各區學童無法搭乘遊覽車往返，只能調度小巴士接應。石門區公所表示，區公所光應付鄉道已應接不暇，多次請負責維管這條疏散道路的核一廠處理，無奈核一廠卻擺爛不管，核一廠則解釋已經盡力在做。

石門區長吳嘉榮表示，上週五該條疏散道路嚴重坍方，因仍有多名乾華國小英速魔法學院的學生住在山上，公所已漏夜搶通道路，並調度小巴士分批接送，讓學童在隔日安全下山返家，後續復舊工作則歸還給核一廠處理。

乾華國小校長王淑玲說，乾華學生近30人，每週上山參加英速魔法學院的新北學童則約160人，每次往返都由遊覽車接送，雖然目前已恢復單向通行，但沿途仍到處堆放落石、樹枝與土泥，遊覽車會車不便，也行駛得膽戰心驚，再加上即將有另一波降雨，夏天汛期也要來臨，校方很希望這條道路能盡快復原，給孩子一條安全的路。

核一廠副廠長黃清順回應，這次連核一廠自己都是受災戶，「我們已經有在做了」，復舊腳步沒有停過，目前已能單線通車，下一步目標是恢復雙線，至於棄土問題，則還需跟區公所進一步討論放置地點。

吳嘉榮則怒批「亂講！核一廠胡說八道」，公所老早就把土方暫放地點提供給核一廠，但核一廠遲遲不清運，不只進出乾華國小的學童，茂林里、乾華里民也都是靠那條路出入，這條路已是公所連夜搶通的，該處理後續復原作業的核一廠卻不作為，只想丟給公所收拾。