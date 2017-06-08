| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
陳菊一行人 深夜飛抵美國西雅圖訪問 營養午餐出包？ 花蓮3國中小傳出食物中毒 PR 「職」劇場 男神手機秘密
 首頁 > 生活

台南北門嶼特別成年禮 學習利他、勇敢追夢

2017-06-08  22:44

〔記者楊金城／台南報導〕南市安南區土城高中高三畢業生下午為國中部27位畢業生舉辦成年禮，場景特地拉到北門區北門嶼教堂舉行，效法「烏腳病之父」王金河醫師、慕紅豆、日本背包客大知等人的精神，勉勵畢業生人生不受限，勇敢追夢，奉獻人群。

高三畢業生陳品佑、胡絮雯等8人策劃成年禮，是傳承也是鼓勵國中部學弟妹學習大愛精神。

老師吳美枝、王惠瑩說，王金河代表大愛精神，慕紅豆（唐大可）環島煮紅豆湯給弱勢者品嘗，也是服務奉獻人群的楷模，大知未花一分錢環遊世界，則是敢於追夢，期望學生經過成年禮的洗禮，感受到這股熱血和使命，學習築夢踏實、服務和關懷社會的精神，「帶上夢想，用自己的地圖走自己的路」。

畢業生先參訪北門遊客中心，分組闖關遊戲後，走訪烏腳病紀念園區、北門嶼教堂，唐大可在教堂的成年禮上介紹他和日本友人大知的故事，頒發成年禮證書給畢業生，勉勵學生說「再偉大的夢想，不去實踐也只會淪為白日夢，再小的夢想只要努力去做，夢想也會因實現而偉大」。

學生陳金暉、郭十熏說，從王金河、唐大可身上看見滿滿對台灣這片土地的熱情與愛護，值得學習和效法；吳灃城說，國三這班在不少人眼中是「放牛班」，很感謝老師王惠瑩到最後都沒有放棄這一班，同學對未來懷抱夢想，學習到勇敢追夢。

廣告
  • 畢業生分組闖關遊戲。（記者楊金城攝）

    畢業生分組闖關遊戲。（記者楊金城攝）

  • 唐大可（右）頒贈成年禮證書。（記者楊金城攝）

    唐大可（右）頒贈成年禮證書。（記者楊金城攝）

  • 土城高中國中部305班成年禮在北門嶼教堂舉行。（記者楊金城攝）

    土城高中國中部305班成年禮在北門嶼教堂舉行。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北門嶼 北門嶼教堂 土城國中 成年禮
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧白斬雞腿
涮嘴炸物✧黃金中卷
小菜✧破布子漬苦瓜
小黃瓜如何保存？
轉寄

標題：台南北門嶼特別成年禮 學習利他、勇敢追夢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月8日‧星期四‧丁酉年五月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.