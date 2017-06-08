不滿調降非自住房屋稅 竹縣92％聯盟進議會請願

新竹縣議會今天受理「新竹縣92%聯盟」請願調漲非自住用宅房屋稅率調漲到至少2％案，縣府官員（圖右）列席跟請願鄉親（圖左下）各有立場。（記者黃美珠攝）

2017-06-08 22:44

［記者黃美珠／竹縣報導］「新竹縣92%聯盟」不滿縣議會5月初通過調降「非自住用」房屋稅率，今天下午發起人、樹黨竹北市民代表許育綸率領鄉親進入議會陳情請願，由國民黨縣議員羅吉祥擔任主席，而因這次風波請辭的勞動黨議員高偉凱、綠黨議員周江杰則是「公親兼事主」也一起在場受理。

這場會議最後結論，認為新竹縣房屋稅徵收率自治條例從前年6月中公布後，2年已經2度修法，修法過於頻繁，不利法的安定性。

然而基於前述2次修法各有理由，而因應5月初修法所發起的7000多名鄉親連署意見也值得參考。

有鑑於縣府和議員都有提案修法權，所以把今天的人民請願意見提供給縣府和議會所有議員們參考，期望能重新審慎評估是否維持議會5月初的修法決議，或提案修訂更適切的非自住用房屋稅率。

縣府財政處長黃國峯説，他支持合理的稅收稽徵，但透過調高課徵非自住用房屋稅，是否能讓新竹縣的房價更平易近人，他持保留看法。政府施政需通盤考量，前述作法會不會打擊到相關產業，也值得注意。

他個人建議，基於法的安定性，是否3年後看去年也調高的房屋標準單價有無調降可能，再一併檢討非自住用房屋稅率是否要再漲。

請願代表、電資工會秘書長林名哲説，房屋稅稅基提高是大家都會碰到的。他們在意的是該讓自住和非自住的稅率有個差別。他也不認為調高非自住的稅率就會打房成功。但縣府、議會一致反對調漲的理由看起來只是擔心建商的持有成本增加罷了，這也就是為什麼92％要反對這件事。

請願人之一的周先生說，竹北的房價直逼台北，台北的非自住稅率可以訂到3.6％，為何竹北的不能調到2％或3％？聽了縣府的說法後，他感覺這次調降根本就只是為了鬆綁、平衡中央要求調漲的房屋標準單價2.5倍率。

相關影音