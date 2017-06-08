明全台悶熱高溫上看35度 紫外線過量注意防曬

明白天台灣各地以及外島，大多為多雲到晴的天氣，午後東北部和各地山區有可能下局部短暫雷陣雨。（記者方賓照攝）

2017-06-08 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕明（9）白天台灣各地以及外島，大多為多雲到晴的天氣，中午過後東北部和各地山區有可能下局部短暫雷陣雨。與今天相比，氣溫上升較為炎熱，各地高溫多在32度以上，大台北地區和中南部可達34至35度，須慎防中暑。另外，明天全台各地的紫外線指數都達到過量級，中午前後甚至有可能達危險級，外出須特別留意防曬。

據中央氣象局預報，明天受到太平洋高壓勢力增強，台灣周圍水氣減少，多數地區全天都會是多雲到晴的天氣，午後雷陣雨的區域也略微縮減，不過午後東北部和各地山區，仍有可能下局部短暫雷陣雨，須留意突發雨勢。

氣溫方面，在偏南風的吹拂下，氣溫將比今天來的高，各地高溫多在32度以上。北部高溫31至35度；中部地區32至33度；南部地區32至34度；東部地區31至33度；外島則是29至31度。外出須適當補充水份慎防中暑。

紫外線指數的方面，明天宜蘭、高雄、屏東和澎湖為危險級，其他地區都是過量級。應盡量避開正午前後出門，並做好防曬措施。

空氣品質方面，明天北部為對敏感族群不健康的橘色提醒，出門應配戴口罩。東部地區、金門和澎湖為良好，其他地區為普通。

氣象專家吳德榮在《洩天機教室》中表示，從今日直到週日（11）台灣都位在暖氣團內，天氣型態穩定，晴朗炎熱，高溫在週末甚至有升至36度的可能，下週一（12），天氣就會開始變得不穩定了。

在偏南風的吹拂下，氣溫將比今天來的高，各地高溫多在32度以上。（圖擷取自中央氣象局）

明天宜蘭、高雄、屏東和澎湖的紫外線指數為危險級，其他地區都是過量級。（圖擷取自中央氣象局）