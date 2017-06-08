休假消防員救人沒救活 澎檢PO文找人 網友感嘆

2017-06-08 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕一名自稱澎湖地檢署檢察官的網友，今日在臉書發文尋找一名休假的消防人員，並指該員曾在休假時協助60歲婦女施救，但婦女仍不幸往生，為釐清案情，需與該員聯絡，不少消防同仁看完後感嘆「有功無賞，打破要賠啊」！

網友今投書臉書「靠北消防」表示，6日在澎湖縣七美鄉大師風景區，一名60多歲的婦女因身體不適，後來不幸往生了，相驗時，家屬表示，當時有一位遊客自稱是消防人員主動協助施救，七美消防分隊也表示他們到場時，的確有一位自稱是119的救護人員，但未說明他是警消或義消。

PO文者強調，尋找該員是為了詢問婦女的身體狀況，目前不是要追究任何人的責任，他也搬出法律表示，緊急醫療救護法第14條之2第2項也保障非值勤時間的救護人員。

不過網友的反應似乎不太領情，「就算不追究但會不會法院跑不完」、「檢察官不追究⋯可是家屬要吉吧」、「誰可以保證不會吃上業務過失至死罪的官司」、「快逃呀」、「我是義消不會見死不救、也不敢隨意出手相救」。

事後，PO文者也在留言下再次強調，非常能理解網友的發言，但是想找到該員是為了詢問死者當時的身體狀況，釐清死亡原因，並不是要探究施救有無疏失，家屬也希望對該員表達感謝。