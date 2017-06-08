增招25名華語教師赴越任教 生活津貼增至4.5萬

華語教師簡婉茹（後排左4），於越南升龍大學教授華語，與當地學生合影。（文藻外大提供）

2017-06-08 22:57

〔記者方志賢／高雄報導〕文藻外語大學受教育部委託，辦理選送華語教師赴越南學校任教遴選作業，今年華語教師每月的生活費津貼補助由3萬元提高至4萬5000元，預計增招25名教師，歡迎更多華語教師報名參加。

依據台越教育合作協定，教育部每年均選派優秀華語教師赴越南各大學任教，受到越南師生歡迎，今年教師的需求更攀升至39名，由於去年有14人留任，今年預計增招25名教師赴越南河內、胡志明市、順化、峴港、海防、茶榮等15大城市共32所大學任教，教學對象為越南大學中文系、東方學系或外語系中文組學生。

這次遴選不限性別，舉凡大學畢業生、研究所在學生、各語言中心現任教師、求職待業教師，只要具有華語文教學專業知能與服務熱誠，均可報名參加遴選，已具備教育部對外華語文教學能力證書者將獲優先錄取。

教育部委託文藻外語大學公開辦理遴選作業，符合資格及有興趣之教師請於今年6月17日前填妥報名表件，寄送「文藻外語大學華語中心」（807高雄市三民區民族一路900號）參加遴選，註明「106年臺越華語文教學合作計畫」。詳情可上文藻華語中心網站查詢，或電洽（07）3426031轉3302黃小姐。