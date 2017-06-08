核二廠1號機啟動 新北市府籲加速最終處置選址

2017-06-08 20:49

〔記者賴筱桐／新北報導〕台電核二廠1號機即將重啟運轉，最快明天開始併聯發電。新北市政府今晚發布新聞稿，要求台電應確保運轉中機組的安全，並加速辦理核廢料最終處置或集中式貯存場選址。

台電公司106年5月15日完成核二廠1號機護箱裝載池新增格架施工作業，原能會視察後，5月19日發函同意1號機置放用過的燃料束。台電公司6月1日向原能會提出核二廠1號機再啟動申請，原能會審查後，6月6日同意機組運轉，預計最快6月9日併聯發電。

新北市核安監督委員會表示，本案雖經原能會同意啟動，但要求台電公司對於運轉中機組，應確保安全，並請原能會嚴格把關。

新北市核能安全監督委員會去年多次在會議中，針對新增格架案冷卻系統、結構、耐震能力及改裝後燃料束移出等問題提出質疑，並函請原能會審慎評估相關疑慮。今年5月18日，核安委員與專家學者至核二廠現勘，要求台電公司落實資訊公開。

新北市核能安全監督委員會主任委員侯友宜指出，核二廠1號機護箱裝載池新增格架，雖可暫時紓解燃料束池爆滿困境，但用過的核燃料、核廢料無處可去，才是核廢議題最需要關心與重視的問題。

侯友宜強調，市府基於「沒有核安，就沒有核電；沒有辦法處理核廢料，就沒有資格使用核電」的一貫立場，要求台電公司加速辦理核廢料最終處置或集中式貯存場選址，才是根本之道。