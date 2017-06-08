神木凸岸遇雨受災 四河局擬價購防澇

信義鄉神木村房舍遭大水沖走，四河局基於長期河川治理，將研擬價購徵地，盼遠離致災點，保護民眾身家安全。（記者劉濱銓攝）

2017-06-08 20:03

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉日前因梅雨鋒面造成神木村多棟房屋遭大水沖走，災民直指護岸未加固，以及四河局在對岸投擲消波塊改變水流，才會造成嚴重災情，對此，四河局表示，災區河段土石量大，大水淤積後河床坡度陡升，造成洪水流速快、破壞力強，位在凸岸的聚落因河道束縮，最後擋不住洪流掏空才會釀災，基於長期河川治理將協議價購土地，盼遠離致災點，以維生命財產安全。

神木村災民說，當時大雨來時就看到四河局在對岸投擲消波塊，之後溪水就往聚落凸岸沖，而山區大雨不止，河岸禁不起大水沖刷，他們當下除了撤離外，就只能眼睜睜看著房屋被大水吞噬，河防單位責無旁貸。

四河局表示，此次大水淘刷造成河岸向岸邊退縮約80公尺，該處河段因土方量大，上游雨勢引發大水出現河道淤積，在河床坡度增加下，洪水流速加快，衝擊破壞力強，而隆華橋河段聚落凸出河道，且剛好位在河道束縮區，相對較窄的水路禁不起侵襲，才會接連沖毀民宅。

至於消波塊的爭議，就當時投擲後消波塊大多被水流沖走來看，可能性較低，惟前述肇因都只是初步調查結果，後續還待水利技師公會等第三方單位釐清鑑定。

而長期來看，該區凸出河道的部分有如與河爭地，若能協議價購徵地，減少住戶在此居住，才是長久治理之計，惟這部分還待與居民、相關單位研商，目前將會加強河川護岸，避免汛期豪雨又釀災。