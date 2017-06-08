前南菜園日式宿舍古蹟活化公聽會 民團批古蹟都成財團禁臠

民團批古蹟修復再利用計畫公聽會只是走程序為財團背書，到時候招商完古蹟還是成財團禁臠、變高級餐廳沒有文化公共性可言。（記者張凱翔攝）

2017-06-08 20:07

〔記者張凱翔／台北報導〕前南菜園日式宿舍群為台北市定古蹟，去年八月進行保護工程時不慎著火幾乎全毀，引起民間文史團體關注。今台銀於南門分行辦公聽會，在活化辦法送文資會審查前收集民間意見，但民團批公聽會只是走程序為財團背書，到時候招商完古蹟還是成財團禁臠、變高級餐廳沒有文化公共性可言。文化局表示，已有要求台銀開放一定比例公共與文化空間，台銀則回應一切遵照文資會決議辦理招商計畫。

城南文化公民連線張琬琳批評，台銀處理文化資產態度消極，除前南菜園失火以外，陽明山美軍宿舍也被交給財團成為文化包裝的「高級娛樂城」，文史團體卻因高租金離開，認為古蹟再利用應顧及在地文化，而非只有賺錢。但《文資法》只保障公民聲音會進入文資會，文資會又只能對再利用計畫消極約束，認為《文資法》在文化公民參與權益上太消極，若台銀不花錢修古蹟，最後都會成為財團禁臠。

台銀代表林炳鴻則回應，和文化局與民間團體開過工作坊後，已經答應會釋出公共空間，作為文物展示、歷史介紹和社區活動等功能，且活化方案也尚未定案，還要送到文資會進行審查，日後招商單位的計劃書也須經文資會通過，不會有民間團體擔心的問題。

負責修復的軸組聯合事務所建築師陳柏年表示，雖然還沒送文資會議審查，但已經有大致的規劃方向、也請教過部分文資委員獲得肯定。先前過幾次工作坊，在地的意見有聽進去，未來規劃將宿舍群改造成創意書市，並結合附近南昌家具街打造主題園區，如果文資會審查順利可以在一〇八年底就修復火災部分的建築，但正式開張的日期因招商單位還沒出來，所以無法確定。

文化局則表示，上次失火之後已對施工廠商開罰，也已讓台銀了解文資保存的重要性，除了透過文資會對招商計畫進行監督外，也會要求台銀給出一定公共空間。