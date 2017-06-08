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關西高中學生奪統測食品群全國榜首 破校史記錄

2017-06-08  22:00

［記者黃美珠／關西報導］創校已經93年的國立關西高中今天傳出喜訊，該校食品加工科高3學生蕭元杰，以642分拿下統測食品群全國榜首，是該校有史以來第1名狀元學生，他將選讀第1志願的國立高雄餐旅大學烘焙管理系，且因具有食品化學檢驗的能力，未來多方充實後，他說不排除朝企業管理、或食安管理的方向精進自己。

該校校長吳原榮和教務主任吳承珊在第1時間的心情是喜悅到有點難以置信，在個資法的大傘下，他們用逐一打電話確認再交叉比對方式，才確定蕭元杰是今年統測食品群的全國榜首。

吳原榮立刻向該校家長會報告這個好消息，家長會也透過學校轉贈1份獎學金給予蕭元杰獎勵。

吳原榮説，元杰的成就很不容易，因為有很多大校不僅有食品加工科，而且還是多班招生、競爭激烈，然而該校卻是單班規模，小校能夠有這樣的成就，除了元杰本身的努力，也肯定了該校師長們長期辦學的努力。

蕭元杰個性靦腆，他說爺爺是退伍軍官，做事有目標且有條不紊，他深受影響。考高中時評估成績無法躋身自己理想的高中，遂改朝也很有興趣的烘焙這個領域，選讀了關西高中的食品加工科。

他說高中3年，除了父母的支持，同學之間相處快樂，讓他常保愉快的心情輕鬆學習，對他加分很大，而奉行今日事今日畢的作法，更讓他高3準備統測事半功倍。

他說，食品加工的領域要學的東西很多、看起來雜而不精。要樣樣弄懂，除了要有一定的邏輯理解能力，基本的記憶背誦功夫也不可少。

所以高1、高2時，他常常溫書到深夜12點才上床休息，但是基本功打好了，高3準備大考，每天靠著在校8小時的衝刺，回家就只要再花2個小時溫書就可以，反而比高1高2還輕鬆以對。

導師陳凱如説，元杰個性穩定，始終是班上的第1名。讓她佩服的是，他始終很堅定要選讀高餐的烘焙管理系。

但因該系繁星沒有提供名額給食品加工科學生，統測推甄和按成績分發這2個階段也都各只釋出1個名額，其他都收餐旅科的畢業生。為此元杰才會放棄繁星的機會參加統測。

她說，考完統測後，元杰反常地主動用LINE對她預告「總分應該會破600分」，這讓她好期待，沒想到真正成績揭曉竟是全國榜首！當她向班上同學宣布時，每個同學也都忍不住掩口尖叫，為他喝采。

國立關西高中的前身是1924年創立的台灣省立關西高級農業職業學校，該校食品加工科最早則叫做農產製造科，第1屆學生在民國62年入學。

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  • 國立關西高中食品加工科學生蕭元杰（中）這次統測拿到食品群的全國榜首，破了該校建校93年的歷史，教務主任吳承珊（右）、導師陳凱如（左）都為他開心。（記者黃美珠攝）

    國立關西高中食品加工科學生蕭元杰（中）這次統測拿到食品群的全國榜首，破了該校建校93年的歷史，教務主任吳承珊（右）、導師陳凱如（左）都為他開心。（記者黃美珠攝）

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