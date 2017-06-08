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2個月內若未改善屋況 文資委員：文化局應徵收文萌樓

2017-06-08  22:02

〔記者張凱翔／台北報導〕今文化局會同文化資產委員至文萌樓會勘，要求屋主應在兩個月內改善房屋狀況，否則將依新《文資法》標準加重開罰，若開罰後仍不改善，文資委員建議文化局立刻徵收。文化局表示，屋主應立即就文資委員建議方向改善，並提出管理維護與修復再利用計畫，否則不排除徵收文萌樓。屋主代表蔡玉奎表示，下週強制驅離日日春協會後，就可依文資委員報告立刻改善；日日春協會則回應，若要強制驅離才修繕，代表屋主毫不尊重文化價值，日日春會堅守到最後一刻才離開。

文化局表示，文資委員會勘後發現文萌樓屋況非常差，除了屋頂、窗框漏水之外，室內陳設也破敗老舊，而且除一樓有日日春協會進駐以外，二、三樓還有住其他人且有煮食行為，對古蹟維護也十分不利，屋主應在兩個月內立即改善，否則會開罰比上次卅萬元更高的金額。此外，文資委員還建議若屋主兩個月後沒有改善，文化局應立即徵收文萌樓。

屋主代表蔡玉奎表示，六年來日日春協會佔據文萌樓，導致他們沒有辦法進去整修，這週收到最高法院判決書後，下週就會強制驅離日日春協會，並保證兩個月內改善屋況。

日日春協會回應，六年多來屋主都想藉由修繕房屋的理由將協會趕走，但這棟房子之所以有古蹟價值不只是硬體，還包含軟體上的文化意義，兩者不應分優先順序；屋主既然表示要將他們驅離才願意做房屋修繕，代表他們完全沒有尊重歷史價值，日日春會堅守到最後一刻才會離開。

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  • 文化局同六位文資委員至文萌樓會勘，要求屋主就屋頂、窗框漏水，以及室內裝潢和停止在室內煮食進行改善，否則兩個月後加重開罰。（文化局提供）

    文化局同六位文資委員至文萌樓會勘，要求屋主就屋頂、窗框漏水，以及室內裝潢和停止在室內煮食進行改善，否則兩個月後加重開罰。（文化局提供）

  • 文化局同六位文資委員至文萌樓會勘，要求屋主就屋頂、窗框漏水，以及室內裝潢和停止在室內煮食進行改善，否則兩個月後加重開罰。（文化局提供）

    文化局同六位文資委員至文萌樓會勘，要求屋主就屋頂、窗框漏水，以及室內裝潢和停止在室內煮食進行改善，否則兩個月後加重開罰。（文化局提供）

  • 文化局同六位文資委員至文萌樓會勘，要求屋主就屋頂、窗框漏水，以及室內裝潢和停止在室內煮食進行改善，否則兩個月後加重開罰。（文化局提供）

    文化局同六位文資委員至文萌樓會勘，要求屋主就屋頂、窗框漏水，以及室內裝潢和停止在室內煮食進行改善，否則兩個月後加重開罰。（文化局提供）

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