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屏醫高齡醫學大樓動土 108年完工

2017-06-08  21:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕除了義大、高榮將在屏東設分院，衛福部屏東醫院、屏東基督教醫院，也都計畫擴床，屏醫今天（8日）舉行高齡醫學大樓動土，108年完工後，護理之家移至新大樓，原院區一般急性病床將由200床增為320床；屏基也將興建新大樓，已獲衛福部通過增加93床，總數將達449床。

屏東縣已進入高齡社會，衛福部屏東醫院就醫患者中，高齡者佔59%，顯見高齡人口就醫及照護需求，屏醫於是籌建高齡醫學大樓，地點位於屏醫對面的停車場，今天上午舉行動土典禮，屏東縣副縣長吳麗雪等人到場參加。

屏醫院長鄭裕民表示，新大樓的籌建，過程非常艱辛，不但克服經費問題，也歷經層層審查，籌建主要目的除了配合中央政府長照政策外，也要提昇屏東在地老人照護品質，落實在地老化的理念，未來大樓竣工將會是屏東地區首屈一指六星級的照護機構。

針對義大、高榮紛紛計畫到屏東設總床數均超過600床的分院，鄭裕民則說，一點也不擔心屏醫會受影響，因為只要醫療品質做得好，自然會獲市場機制肯定。

屏醫高齡醫學大樓斥資3億，地上6層地下1層，預計108年完工，可以容納護理之家150床和60位日間照護老人，以綠建築設計，現有護理之家未來將移置到此，現有護理之家再改建為急性病床。

此外，屏東基督教醫院也有擴床計畫，將於該院護理之家旁興建醫療大樓，已經獲屏縣府醫審會、衛福部通過增加93床，屆時一般急性病床總數將達449床。

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  • 屏醫高齡醫學大樓今天動土。（記者羅欣貞攝）

    屏醫高齡醫學大樓今天動土。（記者羅欣貞攝）

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