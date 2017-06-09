肉搜失聯同學 這樣也行？！

想念以前歡樂的上課時光嗎？快來辦一場同學會吧！（記者臺大翔攝）

2017-06-09 07:30

（記者謝佳真／台北報導）正值鳳凰花開驪歌高唱的畢業季，你是不是也想起好久不見的同學？自由時報週末生活版特別規劃了「同學會」特別報導，就是要教你一步步找回失聯同學，辦場精彩的同學會！

辦同學會第一步就是要把失散同學們找齊，搜尋達人許世沂在畢業38年後，與同學們合力找回班上超過40位同學，他建議使用社群網站，如FB、LinkedIn 和Instagram，不妨先試著搜尋同學中文本名，再比對照片、資訊判斷是否為本人；若用中文名找不到結果，他再提供一個妙招，就是上外交部網站將名字翻譯成英文（https://goo.gl/bboz7）再搜尋，或許就會有意外的收獲。

網路讓尋人更便利，但傳統方法永遠有效。畢業紀念冊上經常留有住家電話和地址等通訊錄資料，是找人最常用的方式之一，但聯絡時最好先說明自己身分及目的，否則容易被誤認為詐騙。若上述方法都找不到人，許世沂還有一個終極招數，就是透過戶政事務所「協尋親友」服務，全國各戶政事務所都提供下載「協尋親友服務申請書」，填寫好後可以電子郵件、傳統書信投遞或臨櫃繳交（各縣市規定不同），戶政事務所即會聯絡被尋找的當事人，但不會向申請者透露被尋找者資訊，由被尋找者自行決定是否要聯絡。

而同學會除了吃飯聚餐，還有更多創意玩法！例如在鄉下的三合院，舉辦不限時煮飯大會，讓同學大秀廚藝；或是拿起眉筆與口紅重新學習化妝，換上昔日制服，再秀青春美麗；甚至是規劃一場告白同學會，鼓勵大家勇敢向當年夢中情人吐露情意，心中不再有遺憾。

看完以上報導後，是不是蠢蠢欲動呢？快聯絡老同學，辦場屬於你們的難忘同學會吧！（想看更多有趣的同學會？鎖定2017.6.11週日的週末生活版！）