排灣手文耆老最多鄉鎮 屏縣來義鄉辦手文展

2017-06-08 21:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣來義鄉是排灣族手文耆老最多的鄉鎮，但珍貴的刺文傳統正逐漸凋零，縣府與國立臺灣博物館、來義鄉公所合作，即日起至9月10日在屏縣文化處4樓舉辦「榮耀祖紋：來義鄉排灣手文展」；據2013年調查，屏東縣有34位手文耆老，來義佔近3分之2。

文化處表示，排灣族將文手和文身都稱作叫做「'iveci'e」（發音：依福吉），男子刺文在身體上半身的胸、背與手臂，女子則刺在雙手背上，排灣族刺文講究「文如其分」，不同的出身家族、階級與身份各有不同的圖案。

在接受刺文前，必須先經過家族長輩討論，絕對要尊重該家族宗長的拜訪與授權，並要進行祈福儀式，刺文地點選在光線強且通風涼爽的石板屋外高台，並在不易流汗的冬天進行，工具主要是針刺（柚子樹刺針或鐵針）、槌子、畫線，並使用鍋底炭灰以及火燒過的小米梗灰，做為塗抹在刺文傷口上的顏料，需時2天以上。

從日治時期到國民政府時期，排灣刺文傳統遭到當局禁止而逐漸式微，只有在來義鄉，傳統部落宗長家族利用1945年戰後政權交接的權力空窗期，鼓勵族人回復傳統刺文，使得來義鄉成為全國排灣族手文耆老最多的鄉鎮。

來義鄉原住民文物館駐館員陳文山表示，他從2013年起與志工田調與攝影紀錄，每次拜訪完老人家都很感動，當年鄉內有21位手文耆老，如今僅存13位；今天（8日）開展活動中，李直英、李碧玉、賴金蘭等耆老出席，回憶年幼刺文的往事，李直英說，當時很痛，但不曾後悔。