中平國中技藝成果展 學生開心展手藝

2017-06-08 21:37

〔記者陳建志／台中報導〕太平區中平國中為了讓學生適性發展，推動電子、電機、餐旅、家政、設計、食品等職群，全校今年共有120人參加，每週一固定到合作的高職上課，讓學生找到自己的興趣，今年參加台中市技藝教育競賽，更有22人獲獎，表現相當傑出，今天學校舉辦成果展，學生現場表演調酒、煎鬆餅、蔥油餅，自信展現學習成果。

中平國中校長夏梅娟表示，學校有超過7成的學生畢業後就讀高職，因自己當年也是高職生，更能瞭解學生的需求，因此在學校推動技藝教育，希望學生在國中時就能摸索出自己的性向，今年共開設食品、電機等6種職群，共120個學生參加，學生每週一下午到合作的高職上課，從畫海報、編髮、指甲彩繪、餐點製作中找到興趣。

家長會長邱祝菁也說，並非每個學生都能從學業成績獲得成就感，希望孩子能藉由技藝課程找到自己的興趣，尤其太平有許多手工具工廠和中小企業，希望未來能促成學生到工廠實習，提早為就業累積經驗和技術。

輔導主任陳雪燕說，曾有學科不及格差點無法畢業的學生，參加此課程後表現傑出，今年在童琬芬組長用心指導下，每個學生經由探索，逐步找到自己的興趣，今年有40人報名參與台中市技藝教育競賽，最後有22人獲獎，表現相當優異，對於升學有很大的幫助。

拿下台中市技藝教育競賽食品群團體第一名的李家郡，今天現場製作鬆餅讓大家品嚐，她說從小就喜歡吃甜點，得知學校有此管道報名參加，1年來學會製作泡芙、餅乾、蛋糕，覺得很有成就感，希望能如願考上興大附農食品科；另一位以小西餅拿下食品群個人組第一名的紀棱珛也說，從小就被製作精美的西點吸引，參與此課程後，每次上課都很期待學習製作新的西點，未來希望繼續朝此領域發展。