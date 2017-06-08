敦源聖廟震後復建仍未動工 趕不及今年教師節祭孔

2017-06-08 18:55

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁的敦源聖廟，建於日治時期，是新豐區官方聯合祭孔的主場地，去年206強震時嚴重毀損，市政府文化資產管理處運用賑災善款辦理修繕作業，迄今卻仍未見動工，教師節前完成復建的承諾將跳票。

文資處長林喬彬解釋，由於之前的規劃設計案曾流標，耽擱了復建進度，現正進行工程的發包，就緒後，經費800萬元的修繕作業將儘速啟動，希望搶在206地震兩週年完成。

林喬彬說，敦源聖廟屬於私人所有，加上之前未通過古蹟大會的審議，不具備文資身份，但市政府推崇其重要的歷史、教育等傳承地位，尤其祭孔儀式，更值得延續，因此克服難題，全力修復。

年代久遠的敦源聖廟，一直有結構安全之虞，由於是信眾集資興建，土地為私人所有，官方經費難以直接挹注，修復問題相當棘手；206地震時，樑柱、牆壁等毀損更嚴重，變成危險建築，現場緊急封閉。

在地方「反璞歸珍」社團發起人劉青慈爭取、協調下，去年教師節仍於廟前廣場臨時搭棚祭孔，各項儀式照常舉行，讓持續的近70年的重要傳統，不因強震而中斷。

當時文資處決議，將以4個月的時間進行修復設計，會邀請地方參與，凝聚共識，官民攜手讓敦源聖廟重現風華，趕在今年教師節前完工，不過對照現況，確定跳票。

根據紅瓦厝國小總務主任許耿肇的考究，敦源聖廟雖是日治時期募款所建，早在清朝就出現了相關的國學社團，一直被視為地方文風的代表，過去都以神明會的方式進行祭拜，直到二次戰後。

而涵蓋永康、仁德、歸仁、關廟、龍崎等新豐區的官方祭孔，起於民國38年，後來各公所輪流主辦，傳承迄今。